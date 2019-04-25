Лучший бомбардир «Амура» в сезоне Зогорна продлил контракт с клубом
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Нападающий Томаш Зогорна подписал новый контракт с хабаровским хоккейным клубом «Амур», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Нападающий Томаш Зогорна подписал новый контракт с хабаровским хоккейным клубом «Амур», сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2020 года.
В прошедшем сезоне Зогорна стал лучшим бомбардиром команды, набрав 29 очков (14 голов и 15 результативных передач) в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Всего с 2015 года чех провел за «Амур» 233 игры в «регулярках» и