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12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лучший бомбардир «Амура» в сезоне Зогорна продлил контракт с клубом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Нападающий Томаш Зогорна подписал новый контракт с хабаровским хоккейным клубом «Амур», сообщается на официальном сайте команды.

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Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2020 года.

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В прошедшем сезоне Зогорна стал лучшим бомбардиром команды, набрав 29 очков (14 голов и 15 результативных передач) в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Всего с 2015 года чех провел за «Амур» 233 игры в «регулярках» и плей-офф, записал себе в актив 119 очков (48+71).

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