Лучший бомбардир «Амура» в сезоне Зогорна продлил контракт с клубом

В прошедшем сезоне Зогорна стал лучшим бомбардиром команды, набрав 29 очков (14 голов и 15 результативных передач) в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Всего с 2015 года чех провел за «Амур» 233 игры в «регулярках» и плей-офф, записал себе в актив 119 очков (48+71).