Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.04
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
26.04
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
24.04
Бостон Брюинз5
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
24.04
Сан-Хосе ШарксОТ5
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон КэпиталзОТ3
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
27.04
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА обыграл «Анжи» и вышел на третье место
19Болельщики «Спартака» требуют перемен
15:09 (мск), источник: ИА Башинформ

ХК «Салават Юлаев» переподписал Юху Метсолу до 2022 года

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переподписал контракт с лучшим вратарем КХЛ. Обновленное соглашение с Юхой Метсолой рассчитано до 2022 года.

Наверх

Отметим, что при переходе финского голкипера в башкирскую команду трудовой договор был подписан до 30 апреля 2020 года. До этого самый долгосрочный контракт с «Салавате» принадлежал Григорию Панину (до 2021 года).

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что контракт Метсолы с «юлаевцами» переподписан на улучшенных условиях.

Напомним, в 11-м сезоне КХЛ Юха Метсола сыграл за уфимский клуб 48 матчей, 25 из которых закончились победой (четыре «сухих»). В среднем вратарь отражал 93,4% бросков по своим воротам, в играх плей-офф он улучшил этот показатель до 95,6%. Это лучший результат среди всех голкиперов Континентальной хоккейной лиги.

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
В Уфе проходит съезд Собора русских Башкортостана
«Зенит» ближе к победе в РПЛ, а «Локомотив» борется с ЦСКА за ЛЧ
Александр Емельяненко не смог оспорить лишение прав за дебош
Овечкин промахнулся. Кубок Стэнли лишился ведущих звезд
Мамаев приготовился к любому наказанию
Бывший игрок «Динамо» снимает скальпы с топ-клубов АПЛ
«Крылья Советов» принимают «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
Российская футболистка забила гол «Барселоне» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь