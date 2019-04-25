ХК «Салават Юлаев» переподписал Юху Метсолу до 2022 года

Отметим, что при переходе финского голкипера в башкирскую команду трудовой договор был подписан до 30 апреля 2020 года. До этого самый долгосрочный контракт с «Салавате» принадлежал Григорию Панину (до 2021 года).

Отмечается, что контракт Метсолы с «юлаевцами» переподписан на улучшенных условиях.