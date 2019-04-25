«Спартак» продлил контракт Кутейкиным

Соглашение с 34-летним хоккеистом носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне КХЛ Кутейкин принял участие в 51 матче, набрал 20 очков (6 голов + 14 результативных передач). Всего в КХЛ защитник сыграл 455 встреч, записал себе в актив 165 очков (59+106).