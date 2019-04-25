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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» продлил контракт Кутейкиным

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с защитником Андреем Кутейкиным, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 34-летним хоккеистом носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне КХЛ Кутейкин принял участие в 51 матче, набрал 20 очков (6 голов + 14 результативных передач). Всего в КХЛ защитник сыграл 455 встреч, записал себе в актив 165 очков (59+106).

Кутейкин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева» (2011) и санкт-петербургского СКА (2015).

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