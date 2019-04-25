«Спартак» продлил контракт Кутейкиным
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с защитником Андреем Кутейкиным, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с защитником Андреем Кутейкиным, сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 34-летним хоккеистом носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2021 года.
В минувшем сезоне КХЛ Кутейкин принял участие в 51 матче, набрал 20 очков (6 голов + 14 результативных передач). Всего в КХЛ защитник сыграл 455 встреч, записал себе в актив 165 очков (59+106).
Кутейкин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева» (2011) и