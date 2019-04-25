В Омске хотят построить новую арену для возвращения «Авангарда»
Как сообщает " ГТРК-Омск", председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня подписал специальное распоряжение о строительстве новой ледовой арены в Омске.
Как сообщает " ГТРК-Омск", председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня подписал специальное распоряжение о строительстве новой ледовой арены в Омске.
По имеющейся информации, возведение спортивного объекта будет осуществляться на основе
«Председатель правительства сказал мне, что подписал специальное распоряжение о строительстве в городе Омске ледового дворца, чтобы наш “Авангард” мог выступать не в Балашихе, а у себя на родине, чтобы болельщики не ездили неведомо куда. Пользуясь случаем хочу поздравить “Авангард” с серебряными медалями, считаю, что это достижение, второе в истории нашего клуба», — рассказал Смолин.