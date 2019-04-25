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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

В Омске хотят построить новую арену для возвращения «Авангарда»

Как сообщает " ГТРК-Омск", председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня подписал специальное распоряжение о строительстве новой ледовой арены в Омске.

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Источник: РИА "Новости"

По имеющейся информации, возведение спортивного объекта будет осуществляться на основе частно-государственного партнёрства, деньги выделит федеральный бюджет, а также профинансирует «Газпромнефть». Договоренность об этом ранее была достигнута омским губернатором Александром Бурковым с руководством компании. Это позволит вернуться в регион главной хоккейной команде «Авангард». Новость подтвердил депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

«Председатель правительства сказал мне, что подписал специальное распоряжение о строительстве в городе Омске ледового дворца, чтобы наш “Авангард” мог выступать не в Балашихе, а у себя на родине, чтобы болельщики не ездили неведомо куда. Пользуясь случаем хочу поздравить “Авангард” с серебряными медалями, считаю, что это достижение, второе в истории нашего клуба», — рассказал Смолин.

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