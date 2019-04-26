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12:34 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Спартак» подписал новый контракт с защитником Гончаровым

ТАСС, 26 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подписал новый контракт с защитником Максимом Гончаровым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2021 года.

Гончаров выступает за «Спартак» с 2018 года. В прошедшем сезоне КХЛ он провел 48 матчей, отметившись шестью результативными передачами.

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