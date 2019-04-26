Клуб КХЛ «Спартак» подписал новый контракт с защитником Гончаровым
ТАСС, 26 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подписал новый контракт с защитником Максимом Гончаровым. Об этом сообщает
ТАСС, 26 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подписал новый контракт с защитником Максимом Гончаровым. Об этом сообщает
Отмечается, что соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Гончаров выступает за «Спартак» с 2018 года. В прошедшем сезоне КХЛ он провел 48 матчей, отметившись шестью результативными передачами.