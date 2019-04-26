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14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» продлила контракт с Казаковым на два года

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сибирь» заключил новое соглашение с нападающим Максимом Казаковым, сообщается на официальном сайте новосибирской команды.

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Новый контракт с 26-летним игроком рассчитан на два года. Прежнее соглашение действовало до конца этого месяца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казаков перешел в «Сибирь» по ходу минувшего сезона. В составе новосибирского клуба форвард провел 43 игры и набрал 16 очков (9 шайб + 7 передач).

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