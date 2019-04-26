«Сибирь» продлила контракт с Казаковым на два года
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сибирь» заключил новое соглашение с нападающим Максимом Казаковым, сообщается на официальном сайте новосибирской команды.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сибирь» заключил новое соглашение с нападающим Максимом Казаковым, сообщается на официальном сайте новосибирской команды.
Новый контракт с 26-летним игроком рассчитан на два года. Прежнее соглашение действовало до конца этого месяца.
Казаков перешел в «Сибирь» по ходу минувшего сезона. В составе новосибирского клуба форвард провел 43 игры и набрал 16 очков (9 шайб + 7 передач).