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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Виннипега» Киселевичу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Московский ЦСКА проявляет интерес к хоккеисту «Виннипега» Богдану Киселевичу, заявил президент московского клуба Игорь Есмантович.

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ЦСКА по итогам сезона-2018/19 впервые завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии омский «Авангард».

«С полной уверенностью можно сказать, что соответствует действительности ваш вопрос, в том смысле что оба игрока возвращаются (в Россию), — сказал Есмантович журналистам в ответ на вопрос, возвращаются ли Игорь Ожиганов и Богдан Киселевич в Россию из НХЛ и рассчитывает ли ЦСКА на них. — Мы проявляем интерес к Богдану Киселевичу. Наверное, многие клубы проявляют интерес к Богдану, он свободный агент».

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