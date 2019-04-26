ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Виннипега» Киселевичу

«С полной уверенностью можно сказать, что соответствует действительности ваш вопрос, в том смысле что оба игрока возвращаются (в Россию), — сказал Есмантович журналистам в ответ на вопрос, возвращаются ли Игорь Ожиганов и Богдан Киселевич в Россию из НХЛ и рассчитывает ли ЦСКА на них. — Мы проявляем интерес к Богдану Киселевичу. Наверное, многие клубы проявляют интерес к Богдану, он свободный агент».