Нападающий Хансен покидает хоккейный клуб ЦСКА
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Нападающий Янник Хансен покидает хоккейный клуб ЦСКА, по форварду Грегу Скотту вопрос открыт, заявил президент московского клуба Игорь Есмантович.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Нападающий Янник Хансен покидает хоккейный клуб ЦСКА, по форварду Грегу Скотту вопрос открыт, заявил президент московского клуба Игорь Есмантович.
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии омский «Авангард».
«Янник Хансен свою карьеру в ЦСКА заканчивает. По Грегу Скотту вопрос открыт. Мы обсуждаем этот вопрос с тренерским штабом. Примем решение по нему в ближайшее время», — сказал Есмантович журналистам.
«Мы сделали предложение Александру Попову (по новому контракту). Надеюсь, он примет наше предложение», — добавил президент ЦСКА.