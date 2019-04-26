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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нападающий Хансен покидает хоккейный клуб ЦСКА

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Нападающий Янник Хансен покидает хоккейный клуб ЦСКА, по форварду Грегу Скотту вопрос открыт, заявил президент московского клуба Игорь Есмантович.

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ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии омский «Авангард».

«Янник Хансен свою карьеру в ЦСКА заканчивает. По Грегу Скотту вопрос открыт. Мы обсуждаем этот вопрос с тренерским штабом. Примем решение по нему в ближайшее время», — сказал Есмантович журналистам.

«Мы сделали предложение Александру Попову (по новому контракту). Надеюсь, он примет наше предложение», — добавил президент ЦСКА.

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