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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер СЮ: Не чувствую себя героем сезона, хорошо сыграла вся команда

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил, что не считает, что он является причиной успешного выступления клуба в плей-офф КХЛ сезона-2018/19.

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Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» в апреле 2018 года. В минувшем сезоне уфимский клуб под его руководством занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до полуфинала плей-офф, где со счетом 2−4 в серии уступил омскому «Авангарду».

«Я бы не назвал себя героем, хорошо сыграла вся команда. “Салават Юлаев” поддержал наш Башкортостан, наших болельщиков. Именно игроки на первом плане, а не я», — цитирует Цулыгина сайт КХЛ.

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«А что касается вопросов, то у тренера такая работа, а журналисты любят задавать каверзные вопросы. И, наверное, получают от этого какое-то удовольствие. Да, мне было неприятно это слушать, но выбить меня ими из колеи невозможно. Хорошо и то, что вопросы не переносились на команду», — сказал специалист, отвечая на вопрос о разговорах относительно его возможной отставки во время неудачной игры команды в регулярном чемпионате КХЛ.

По словам Цулыгина, главная задача в межсезонье — сохранить лидеров команды.

«Естественно, сразу после сезона мы разбираем ситуацию, советуемся. Но сейчас бы не хотел называть конкретные фамилии или позиции (которые надо укреплять). У нас есть костяк команды, ребят, которые очень здорово проявили себя. У кого-то прошедший сезон — лучший в карьере. Главная задача — сохранить лидеров. Также хочется ещё лучше действовать в атаке, поэтому ищем забивных форвардов на будущий сезон», — отметил он.

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