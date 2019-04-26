Тренер СЮ: Не чувствую себя героем сезона, хорошо сыграла вся команда

Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» в апреле 2018 года. В минувшем сезоне уфимский клуб под его руководством занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до полуфинала плей-офф, где со счетом 2−4 в серии уступил омскому «Авангарду».

«Я бы не назвал себя героем, хорошо сыграла вся команда. “Салават Юлаев” поддержал наш Башкортостан, наших болельщиков. Именно игроки на первом плане, а не я», — цитирует Цулыгина сайт КХЛ.

«А что касается вопросов, то у тренера такая работа, а журналисты любят задавать каверзные вопросы. И, наверное, получают от этого какое-то удовольствие. Да, мне было неприятно это слушать, но выбить меня ими из колеи невозможно. Хорошо и то, что вопросы не переносились на команду», — сказал специалист, отвечая на вопрос о разговорах относительно его возможной отставки во время неудачной игры команды в регулярном чемпионате КХЛ.

По словам Цулыгина, главная задача в межсезонье — сохранить лидеров команды.