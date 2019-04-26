Тренер СЮ: Не чувствую себя героем сезона, хорошо сыграла вся команда
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил, что не считает, что он является причиной успешного выступления клуба в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил, что не считает, что он является причиной успешного выступления клуба в
Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» в апреле 2018 года. В минувшем сезоне уфимский клуб под его руководством занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до полуфинала
«Я бы не назвал себя героем, хорошо сыграла вся команда. “Салават Юлаев” поддержал наш Башкортостан, наших болельщиков. Именно игроки на первом плане, а не я», — цитирует Цулыгина сайт КХЛ.
«А что касается вопросов, то у тренера такая работа, а журналисты любят задавать каверзные вопросы. И, наверное, получают от этого
По словам Цулыгина, главная задача в межсезонье — сохранить лидеров команды.
«Естественно, сразу после сезона мы разбираем ситуацию, советуемся. Но сейчас бы не хотел называть конкретные фамилии или позиции (которые надо укреплять). У нас есть костяк команды, ребят, которые очень здорово проявили себя. У