«Трактор» продлил контракт с Бородкиным

«Продлили контракт с Артемом Бородкиным. Это наш воспитанник, прошедший весь путь в системе “Трактора” — от школы до главной команды. Надежный игрок обороны в самом расцвете сил. От сезона к сезону его уровень хоккея должен только расти», — заявил директор «Трактора» Борис Видгоф.