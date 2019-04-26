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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» продлил контракт с Бородкиным

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» заключил новый контракт с защитником Артемом Бородкиным до конца сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

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В прошедшем сезоне КХЛ 27-летний Бородкин набрал 5 очков (1 шайба + 4 передачи) в 61 матче за «Трактор».

«Продлили контракт с Артемом Бородкиным. Это наш воспитанник, прошедший весь путь в системе “Трактора” — от школы до главной команды. Надежный игрок обороны в самом расцвете сил. От сезона к сезону его уровень хоккея должен только расти», — заявил директор «Трактора» Борис Видгоф.

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