«Трактор» продлил контракт с Бородкиным
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» заключил новый контракт с защитником Артемом Бородкиным до конца сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» заключил новый контракт с защитником Артемом Бородкиным до конца сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
В прошедшем сезоне КХЛ 27-летний Бородкин набрал 5 очков (1 шайба + 4 передачи) в 61 матче за «Трактор».
«Продлили контракт с Артемом Бородкиным. Это наш воспитанник, прошедший весь путь в системе “Трактора” — от школы до главной команды. Надежный игрок обороны в самом расцвете сил. От сезона к сезону его уровень хоккея должен только расти», — заявил директор «Трактора» Борис Видгоф.