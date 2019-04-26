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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» планирует начать строительство арены в 2020 году

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Председатель совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов заявил, что планируется выйти на строительство новой арены в Омске в начале 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» в сезоне-2018/19 из-за проблем с «Ареной Омск», техническое состояние строительных конструкций которой было признано аварийным, проводил домашние встречи на арене в подмосковной Балашихе. В декабре президент омского хоккейного клуба Максим Сушинский сообщил, что в следующем сезоне «Авангард» продолжит играть в Балашихе.

«Мы собираемся выйти на строительство новой арены в Омске в начале следующего года, чтобы успеть к (молодежному) чемпионату мира. Для этого будут привлечены федеральные средства», — приводятся слова Крылова в микроблоге «Авангарда» в Twitter.

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Ранее сообщалось, что Омск может принять часть матчей молодежного чемпионата мира-2023, который пройдет в Новосибирске.

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