«Авангард» планирует начать строительство арены в 2020 году

Источник: РИА "Новости"

«Авангард» в сезоне-2018/19 из-за проблем с «Ареной Омск», техническое состояние строительных конструкций которой было признано аварийным, проводил домашние встречи на арене в подмосковной Балашихе. В декабре президент омского хоккейного клуба Максим Сушинский сообщил, что в следующем сезоне «Авангард» продолжит играть в Балашихе.

«Мы собираемся выйти на строительство новой арены в Омске в начале следующего года, чтобы успеть к (молодежному) чемпионату мира. Для этого будут привлечены федеральные средства», — приводятся слова Крылова в микроблоге «Авангарда» в Twitter.