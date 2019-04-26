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17:03 (мск), источник: ТАСС

Руководство ХК ЦСКА предложило новый контракт нападающему Попову

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Руководство московского хоккейного клуба ЦСКА предложило новый контракт нападающему Александру Попову. Об этом журналистам сообщил в пятницу президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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Источник: РИА "Новости"

В прошедшем сезоне ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии омский «Авангард». 38-летний нападающий сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 14 очков (3 шайбы + 11 передач). В плей-офф КХЛ Попов провел 14 игр и набрал 3 очка (1+2).

«Нападающий Александр Попов остается в ЦСКА, мы сделали ему предложение», — сказал Есмантович.

«Вопросы об Игоре Жиганове и Богдане Киселевиче соответствует действительности — ребята возвращаются в КХЛ. Мы проявляем интерес к Киселевичу, но, наверное, его проявляют многие, он свободный агент», — добавил Есмантович.

До перехода в ЦСКА в 2016 году Попов выступал за омский «Авангард» в течение восьми лет (1998−2016). Становился двукратным чемпионом России (2004, 2019), обладателем Кубка европейских чемпионов (2005). В 2012 году стал чемпионом мира в составе сборной России.

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2018/19 и двукратным чемпионом России (первый титул армейцы завоевали в сезоне-2014/15, когда чемпион страны определялся по итогам регулярного чемпионата).

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