Руководство ХК ЦСКА предложило новый контракт нападающему Попову

Источник: РИА "Новости"

В прошедшем сезоне ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии омский «Авангард». 38-летний нападающий сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 14 очков (3 шайбы + 11 передач). В плей-офф КХЛ Попов провел 14 игр и набрал 3 очка (1+2).

«Нападающий Александр Попов остается в ЦСКА, мы сделали ему предложение», — сказал Есмантович.

«Вопросы об Игоре Жиганове и Богдане Киселевиче соответствует действительности — ребята возвращаются в КХЛ. Мы проявляем интерес к Киселевичу, но, наверное, его проявляют многие, он свободный агент», — добавил Есмантович.

До перехода в ЦСКА в 2016 году Попов выступал за омский «Авангард» в течение восьми лет (1998−2016). Становился двукратным чемпионом России (2004, 2019), обладателем Кубка европейских чемпионов (2005). В 2012 году стал чемпионом мира в составе сборной России.