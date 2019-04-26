Руководство ЦСКА считает игру вратаря Сорокина ключевым моментом в плей-офф КХЛ

«Ключевой момент — игра Сорокина во всех сериях, второй момент — то, что мы прошли без травм, это позволило ребятам реализовать свой потенциал, — сказал Никитин. — Третье — это то, что мы верили, а это очень важно, в то, что мы способны. А в регулярном чемпионате поражение от “Северстали” (1:2) было переломным, после этого началась складываться команда».

«Сезон закончился успешно для нас, мы решили все свои задачи, даже сверхзадачи, добавив сюда победу в регулярном чемпионате. Эмоций [от победы] в регулярном чемпионате не было, зато испытали колоссальные эмоции от победы в Кубке Гагарина — мы шли к этому 30 лет. Эта победа является для нас сейчас иконой, мы думаем, как жить с этим дальше, чтобы улучшить свою игру и держать победную линию. Для меня ключевые моменты плей-офф — седьмой матч с Петербургом, великолепная игра Сорокина и качества тренерского корпуса, который смог найти оптимальный состав в матчах со СКА и “Авангардом”, сочетания звеньев — омская команда не справилась с этим, для них это было неожиданно», — добавил президент ЦСКА Игорь Есмантович.