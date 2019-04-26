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17:49 (мск), источник: ТАСС

Руководство ЦСКА считает игру вратаря Сорокина ключевым моментом в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Одним из ключевых моментов успешного выступления ЦСКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стала игра вратаря московского клуба Ильи Сорокина. Об этом журналистам сказал в пятницу главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

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23-летний вратарь сыграл в плей-офф КХЛ в 20 матчах, пропустив 24 шайбы. Он отразил 432 броска (94,7%).

«Ключевой момент — игра Сорокина во всех сериях, второй момент — то, что мы прошли без травм, это позволило ребятам реализовать свой потенциал, — сказал Никитин. — Третье — это то, что мы верили, а это очень важно, в то, что мы способны. А в регулярном чемпионате поражение от “Северстали” (1:2) было переломным, после этого началась складываться команда».

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«Сезон закончился успешно для нас, мы решили все свои задачи, даже сверхзадачи, добавив сюда победу в регулярном чемпионате. Эмоций [от победы] в регулярном чемпионате не было, зато испытали колоссальные эмоции от победы в Кубке Гагарина — мы шли к этому 30 лет. Эта победа является для нас сейчас иконой, мы думаем, как жить с этим дальше, чтобы улучшить свою игру и держать победную линию. Для меня ключевые моменты плей-офф — седьмой матч с Петербургом, великолепная игра Сорокина и качества тренерского корпуса, который смог найти оптимальный состав в матчах со СКА и “Авангардом”, сочетания звеньев — омская команда не справилась с этим, для них это было неожиданно», — добавил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2018/19 и двукратным чемпионом России (первый титул армейцы завоевали в сезоне-2014/15, когда чемпион страны определялся по итогам регулярного чемпионата). В финальной серии столичный клуб обыграл омский «Авангард».

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