Тальбо, Деарне и Стольберг покинут клуб КХЛ «Авангард»

«Если бы у Тальбо был русский паспорт, я бы с удовольствием его оставил, но, к сожалению, он канадец, нет возможности держать иностранца шестым в наших условиях. Если говорить, кто еще покинет команду, это Деарне и Стольберг, они подписали контракты в Швейцарии. Мы подписали контракт на два года с Кириллом Семеновым и сохраним тренера по физподготовке, вчера он подписал двухлетний контракт», — сказал Сушинский.