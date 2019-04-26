Тальбо, Деарне и Стольберг покинут клуб КХЛ «Авангард»
ОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Игроки омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Максим Тальбо, Дэвид Деарне и Виктор Стольберг покинут команду, рассказал в пятницу на
ОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Игроки омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Максим Тальбо, Дэвид Деарне и Виктор Стольберг покинут команду, рассказал в пятницу на
«Если бы у Тальбо был русский паспорт, я бы с удовольствием его оставил, но, к сожалению, он канадец, нет возможности держать иностранца шестым в наших условиях. Если говорить, кто еще покинет команду, это Деарне и Стольберг, они подписали контракты в Швейцарии. Мы подписали контракт на два года с Кириллом Семеновым и сохраним тренера по физподготовке, вчера он подписал двухлетний контракт», — сказал Сушинский.
В прошедшем сезоне КХЛ «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (счет в серии 0−4).