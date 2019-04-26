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19:26 (мск), источник: ТАСС

Тальбо, Деарне и Стольберг покинут клуб КХЛ «Авангард»

ОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Игроки омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Максим Тальбо, Дэвид Деарне и Виктор Стольберг покинут команду, рассказал в пятницу на пресс-конференции президент клуба Максим Сушинский. С нападающим Кириллом Семеновым и тренером по физподготовке Бови Брэндоном подписаны новые соглашения на два года.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Если бы у Тальбо был русский паспорт, я бы с удовольствием его оставил, но, к сожалению, он канадец, нет возможности держать иностранца шестым в наших условиях. Если говорить, кто еще покинет команду, это Деарне и Стольберг, они подписали контракты в Швейцарии. Мы подписали контракт на два года с Кириллом Семеновым и сохраним тренера по физподготовке, вчера он подписал двухлетний контракт», — сказал Сушинский.

В прошедшем сезоне КХЛ «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (счет в серии 0−4).

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