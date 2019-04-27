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11:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Министр спорта Азербайджана: Было бы интересно создать в Баку клуб КХЛ

Министр спорта Азербайджана Азад Рагимов прокомментировал для «СЭ» перспективы вступления местного клуба в Континентальную хоккейную лигу.

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— Все, что связано с ледовыми видами спорта, для нас считается перспективным. Мне вот, например, очень интересен шорт-трек. Я давно обожал хоккей, когда я учился в школе, смотрел на Поспишила, Эспозито. Сейчас уже меньше слежу, конечно.

— Хотелось бы вам когда-нибудь привести в Азербайджан КХЛ?

— Естественно, если мы начнем двигаться в этом направлении, если будет построен большой ледовый дворец, то нам было бы очень интересно провести в Баку и матчи КХЛ — точно так же, как финал Лиги Европы или футбольные Суперкубки других стран. Почему? Потому что, это бы послужило бы толчком для развития этого вида спорта, как и в случае с другими видами. Нам надо создать крепкую национальную сборную, в конце концов. Мы позиционируем себя как спортивную страну, поэтому нет видов спорта, который нам были бы неинтересны. Ну, а хоккей реально будоражит молодых людей — не меньше, чем футбол.

— Клуб КХЛ — это реально?

— Я думаю, создать клуб КХЛ в Азербайджане — это очень интересно. Или хотя бы провести какой-нибудь финальный матч КХЛ. (Дмитрий Кузнецов).

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