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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЦСКА посчитали почти миллиард рублей недостаточным для команды-чемпиона

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о потолке зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Есмантович заявил, что перед Олимпиадой выступал против лимита.

«Чтобы усилить ЦСКА и сборную, было решено попытаться вернуть хоккеистов из США (в Пхенчхане не было игроков НХЛ, так как лига отказалась отпускать хоккеистов и составила календарь без перерыва на Игры — прим. “Ленты.ру”). Но вернуть их на год очень сложно, минимальные контракты — три года, по концепции лиги мы не вписывались в потолок», — рассказал он.

По словам главы армейцев, с 2020 года ЦСКА будет в равных условиях со всеми клубами. Он отметил, что нынешний курс доллара еще сильнее усугубил ситуацию.

«Для моей работы это тяжело — попасть в 900 миллионов рублей и сделать чемпионскую команду», — добавил он.

19 апреля ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии команда оказалась сильнее омского «Авангарда» (4−0). По информации «Чемпионат.com», бюджет клуба на этот сезон составил 2,172 миллиарда рублей.

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