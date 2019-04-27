«Радовались, как будто выиграли Кубок Гагарина»: как «Авангард» отпраздновал лучший сезон за 7 лет
Омичи гуляли сразу в двух городах.
Омичи гуляли сразу в двух городах.
Новой команде за год влюбить себя болельщиков любого, пусть даже самого небольшого города — задача почти нереальная. Особенно если город этот чужой, а команда появилась в нем не всерьез и надолго, а максимум на несколько лет. «Авангарду» это удалось. Прошлым летом омский хоккейный клуб остался без арены и вынужден был переехать из Сибири в Балашиху. Прошло даже меньше года и сегодня поздравить хоккеистов, тренеров и всех причастных с выходом в финал
«Когда переезжали в Балашиху, нам было тяжело и боязно, что на матчах будут пустые трибуны, но болельщики показали совсем обратное, они болели за нас, мы чувствовали поддержку на протяжении всего сезона. Будем надеяться, что болельщики поддержат нас в следующем сезоне и мы выиграем Кубок Гагарина!», — к словам президента «Авангарда» Максима Сушинского добавить
Накануне «Авангард» чествовали в Омске, в итоге до Подмосковья добрались не все герои лучшего за 7 лет сезона сибирского клуба. Не было тренера Боба Хартли, который отправился в сборную Латвии, а для балашихинцев записал видеообращение. Остался на родине Илья Михеев — человек, который, скорее всего, в следующем сезоне будет играть в НХЛ. Точно не останется в «Авангарде» Давид Деарне: канадец уже подписал контракт со швейцарским «Фрибургом». Год в России стал для Давида особенным:
Очевидно, что в этом сезоне мне больше всего запомнился наш путь в
плей-офф.Победа над «Салаватом» была очень эмоциональной, мы вышли в финал. Для меня этот год в КХЛ был очень полезный, это был интересный опыт, я не знал, чего ожидать, когда приезжал сюда из НХЛ. Сейчас я могу сказать, что КХЛ — хорошая лига, остались только хорошие впечатления. Кто был лучше всех на вечеринках после сезона? Макс Тальбо — настоящий король вечеринок!
Переезд «Авангарда» в Балашиху для многих омичей стал небольшой трагедией. Но за год вне родного города «ястребов» в Омске не стали любить меньше. Вчерашняя вечеринка напоминала полноценный чемпионский праздник, игроков готовы были носить на руках, а Максим Сушинский рассказывал, как Боб Хартли пообещал ему выиграть кубок еще летом 2018-го. Канадец слово сдержал — вчера трофей приехал в Сибирь. Пока трофей лучшей команды Востока.
Хорошие впечатления от сезона, было тяжело, но мы хорошо выступили. В отпуск ухожу с хорошими мыслями, перед сезоном не ожидал, что все так сложится. Очень доволен встречей с болельщиками в Омске, это было очень приятно. В Омске атмосфера была круче, чем в Балашихе! Денис Зернов, нападающий ХК «Авангард».
«Авангард» не играл в финале Кубка Гагарина с весны 2012-го. Игорь Бобков не играл в финале Кубка Гагарина никогда. Лучший сезон в карьере? Вратарь уверен, что так оно и есть. Чья в этом заслуга? Здесь у кипера тоже нет сомнений:
Считаю, что это был лучший сезон в моей карьере. Очень приятно работать с Бобом Хартли, он уделяет внимание не только нападающим и защитникам, с ним все время узнаешь новые мелочи, с которыми проще играть в хоккей. По ходу всего сезона было много моментов, когда ты не знал, что в хоккее вообще такое возможно! На тренировке почувствовал, что это тренер другого уровня, мы даже тренировались с одной шайбой, нельзя было ошибиться и просто взять другую шайбу.
Уйдя со сцены, хоккеисты «Авангарда» сразу отправились в раздевалку — забирать свои вещи. Их впереди ждет отпуск, а вот Максима Сушинского и других боссов «ястребов» — работа над комплектованием новой команды. Команды, которая через год должна привезти в два российских города Кубок Гагарина. После такого сезона у сибиряков с балашихинской пропиской не может быть другой цели.
Игроки хотят остаться в команде, по поводу Ильи Михеева надо спрашивать у него самого. У Шипачева двухлетний контракт, наверное, мы будем ждать. Вряд ли лига допустит, чтобы второй раз подряд контракт обнулился. Интерес к Кагарлицкому? Не буду сейчас рассказывать тайны. В Омске с болельщиками почувствовал эмоции чемпионского 2004 года, все радовались как будто мы выиграли Кубок Гагарина. Теперь нам надо на самом деле его выиграть.