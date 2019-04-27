Зернову и Хартли грозит дисквалификация на четыре года

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно ранее, канадский специалист и врач команды помешали сотрудникам РУСАДА провести процедуру по взятию пробы у хоккеиста во время финала Кубка Гагарина. Согласно правилам тренер или врач, препятствующие работе по снятию допинг-проб и укрывающие спортсмена, могут быть дисквалифицированы на срок до 4 лет. РУСАДА планирует открыть дело в отношении Зернова, Хартли и врача команды Дмитрия Батушенко.

В плей-офф на счету Зернова 15 матчей, в которых он забросил пять шайб и отдал четыре голевые передачи при показателе полезности «+2».

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