КХЛ: В данный момент преждевременно давать комментарии о допинге Зернова

«В КХЛ поступил запрос от Федерации хоккея России по поводу инцидента во время работы допинг-офицеров РУСАДА на матчах финальной серии Кубка Гагарина. КХЛ запросила разъяснения в клубе “Авангард” (Омская область). В данный момент преждевременно давать комментарии по случившемуся до завершения полного разбирательства по делу», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.