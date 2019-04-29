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12:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игорь Никитин: Хочу сохранить костяк чемпионской команды

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин заявил, что хотел бы сохранить костяк чемпионской команды на следующий сезон КХЛ.

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ЦСКА в завершившемся сезоне КХЛ в финале плей-офф победил омский «Авангард».

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«Я как тренер, естественно, хочу сохранить костяк чемпионской команды. Это та база, на которой можно строить коллектив на будущее. Если потолок зарплат будет строго регламентирован, то я как тренер буду работать уже по факту этого решения», — цитирует Никитина сайт лиги.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что состав команды перед следующим сезоном будет усилен.

Потолок зарплат — сумма, за которую не должна выходить платежная ведомость команд КХЛ. В сезоне-2018/19 был установлен «мягкий» потолок зарплат в размере 850 миллионов рублей плюс 20% штрафа за превышение этого значения. На сезон-2019/20 — 800 млн рублей + 30% штрафа за превышение, на сезон-2020/21 — «жесткий» потолок в размере 900 млн без исключения звезд.

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