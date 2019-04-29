Игорь Никитин: Хочу сохранить костяк чемпионской команды

«Я как тренер, естественно, хочу сохранить костяк чемпионской команды. Это та база, на которой можно строить коллектив на будущее. Если потолок зарплат будет строго регламентирован, то я как тренер буду работать уже по факту этого решения», — цитирует Никитина сайт лиги.