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11:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Войнов станет игроком «Автомобилиста»

Бывший защитник СКА и «Лос-Анджелеса» Вячеслав Войнов продолжит карьеру в «Автомобилисте», утверждает «Бизнес Online.

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Источник: AP 2019

Как отмечается, 29-летний защитник принял солидное предложение клуба из Екатеринбурга и вскоре об этом будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что Войнов ведет переговоры с «Трактором».

Напомним, Войнов получил дисквалификацию от НХЛ до конца сезона-2019/20 по делу о домашнем насилии.

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