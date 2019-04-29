Источник: Войнов станет игроком «Автомобилиста»
Бывший защитник СКА и «Лос-Анджелеса» Вячеслав Войнов продолжит карьеру в «Автомобилисте», утверждает «Бизнес Online.
Бывший защитник СКА и «Лос-Анджелеса» Вячеслав Войнов продолжит карьеру в «Автомобилисте», утверждает «Бизнес Online.
Как отмечается, 29-летний защитник принял солидное предложение клуба из Екатеринбурга и вскоре об этом будет объявлено официально.
Ранее сообщалось, что Войнов ведет переговоры с «Трактором».
Напомним, Войнов получил дисквалификацию от НХЛ до конца сезона-2019/20 по делу о домашнем насилии.