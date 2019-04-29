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13:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер сборной России Олег Знарок возглавил «Спартак»

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок возглавил московский «Спартак», сообщается на официальном сайте столичного хоккейного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт Знарка со «Спартаком» рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

В октябре пост главного тренера «Спартака» покинул Вадим Епанчинцев, до конца сезона командой руководил штаб в составе генерального менеджера Алексея Жамнова, тренеров Игоря Уланова и Максима Соловьева. «Спартак» занял седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в первом раунде плей-офф со счетом 2−4 в серии уступил СКА из Санкт-Петербурга.

Знарок, с ноября прошлого года занимающий пост консультанта штаба сборной России, возглавлял национальную команду с 2014 по 2018 год, привел ее к победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, завоевал четыре медали мировых первенств. С 2016 по 2018 год работал главным тренером СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2017 году. Знарок возглавлял московское «Динамо» с 2010 по 2014 год, под его руководством клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2012 и 2013 годах). С 2008 по 2010 год специалист тренировал ХК МВД, который выводил в финал Кубка Гагарина.

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