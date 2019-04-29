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14:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жамнов: Каждую кандидатуру новичка будем согласовывать со Знарком

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Генеральный менеджер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов заявил, что каждая кандидатура новичка команды будет обсуждаться с главным тренером «красно-белых» Олегом Знарком.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник «Спартак» объявил о подписании контракта со Знарком. Бывший главный тренер сборной России подписал с клубом контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

«Олег Знарок не нуждается в особом представлении. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьёзном международном уровне. Но, приглашая его в “Спартак”, мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда», — цитирует Жамнова сайт «Спартака».

«Наши взгляды на хоккей совпадают, это широко известно. Именно поэтому переговоры о его приходе в клуб не заняли много времени. Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать всё возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков «Спартака», — отметил генменеджер «красно-белых».

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