Жамнов: Каждую кандидатуру новичка будем согласовывать со Знарком

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник «Спартак» объявил о подписании контракта со Знарком. Бывший главный тренер сборной России подписал с клубом контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

«Олег Знарок не нуждается в особом представлении. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьёзном международном уровне. Но, приглашая его в “Спартак”, мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда», — цитирует Жамнова сайт «Спартака».