Знарок в «Спартаке»! Тренер олимпийских чемпионов вернулся из изгнания, чтобы мстить СКА

В понедельник Олег Знарок официально стал главным тренером «Спартака». По сообщению пресс-службы московского клуба контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме «1+1». Дмитрий Ерыкалов — о перспективах тренера олимпийских чемпионов в красно-белом клубе.

В конце октября 2018-го, я опубликовал информацию о том, что Олег Знарок отклонил предложение «Спартака» стать его главным тренером. Эта новость вызвала бурную реакцию как со стороны хоккейной общественности, так и всех заинтересованных лиц. Москвичи тогда от безработного тренера открестились, а его представитель агент Петр Приходько отреагировал весьма нервно: «Продолжается использование непроверенной информации против заслуженного тренера России».

Тогда над попыткой поставить в одно предложение фамилию Знарка и «Спартак» многие откровенно посмеялись. И дело даже не в том, что Олег Валерьевич — динамовец, а значит, человек из вражеского лагеря. К переходам игроков между ЦСКА и «Динамо», «Динамо» и «Спартаком» и даже «Спартаком» и ЦСКА в хоккее давно привыкли. Раз уж Знарка приняли в Санкт-Петербурге после того, как он дважды жестко бил СКА в финале конференции, то и в «Спартаке», стиснув зубы, смирились бы.

Как бы ни хотели этого признавать болельщики, их мнение в таких вопросах будут спрашивать в последнюю очередь. Слушать фанатов — тем более. К счастью, их роль в хоккее значительно отличается от принятого в футболе. Другое дело — большая политика. Именно взаимоотношения Знарка с сильными мира сего заставляли сомневаться в том, что его союз со «Спартаком» возможен. Ни для кого ведь не секрет, что красно-белые возрождались из пепла при помощи президента СКА Геннадия Тимченко?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bw1emedgvHC/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw1emedgvHC/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw1emedgvHC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Новым главным тренером московского «Спартака» стал Олег Знарок. Контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме «1+1». Олег Знарок - один из самых титулованных российских тренеров. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина - дважды с московским «Динамо» (сезоны 2011/12, 2012/13) и один раз со СКА (сезон 2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году. ⠀ Алексей Жамнов (генеральный менеджер «Спартака»): ⠀ - Олег Знарок не нуждается в особом представлении. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьёзном международном уровне. Но, приглашая его в «Спартак», мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда. Наши взгляды на хоккей совпадают, это широко известно. Именно поэтому переговоры о его приходе в клуб не заняли много времени. Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать всё возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков «Спартака». ⠀ «Спартак» приветствует Олега Знарка и желает больших успехов в работе.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/spartak_hc/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ХК Спартак | HC Spartak Moscow</a> (@spartak_hc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-29T10:10:19+00:00">29 Апр 2019 в 3:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце октября казалось, что Знарку выдана черная метка. Не самое мирное расставание сначала со СКА, а потом и со сборной сделало его нерукопожатным в обеих этих организациях. Но уже через месяц он получил от ФХР назначение на пост консультанта сборных России. Лед если не тронулся, то слегка подтаял. Появившаяся в марте информация о том, что Олег Валерьевич — главный кандидат на пост наставника «Спартака», не выглядела настолько футуристичной, как раньше.

В тот момент союз Знарка и «Спартака» еще не стал реальностью, но уже и не был простой фантазией журналистов. То, что победитель Олимпиады — один из четырех кандидатов на пост главного тренера красно-белых, подтвердил Алексей Жамнов. Тот самый Жамнов, который не только занимает пост генерального менеджера «Спартака», но и помогал Знарку в Пхенчхане. По легенде, оперативные решения босса красно-белых в финале с немцами помогли сборной России избежать грандиозного конфуза.

Сам Жамнов тренировать «Спартак» в следующем сезоне не собирался, хотя со стороны складывается ощущение, что находиться в тесном контакте с игроками ему удается лучше, чем подписывать с ними контракты. Классный в прошлом центрфорвард и вбрасывания сборникам подтягивал, и в «Атланте» со «Спартаком» оперативно приходил на помощь неопытным тренерам, а в сборной на каком-то этапе даже вытеснил Илью Воробьева с лавки на трибуны. В общем, если Жамнову и стоило оставлять красно-белых на кого-то, то на действительно большого специалиста.

Теперь Знарок официально в «Спартаке» и это как минимум интересно. Прежде всего, это новый вызов для тренера, который в КХЛ выиграл все. Олега Валерьевича после переезда в Питер многие обвиняли в оторванности от реальности и привычке работать с составом, который заведомо превосходит соперников. Некий дауншифтинг титулованному коучу точно не помешает. Его тренерский уровень, заявленный в «Динамо», на новом месте был слишком завуалирован подбором игроков. Вместе с назначением в «Спартак» он получит «стрит кридабилити» — распространенное в хип-хоп среде понятие, обозначающее признание тусовки.

С приходом Знарка в «Спартак» на Западе появится новая сила. Бюджет у красно-белых и без того в полном порядке — почти миллиард на зарплаты, а под серьезного специалиста спонсоры должны добавить пару сотен миллионов на топ-игроков. Играть в одной конференции со СКА и ЦСКА — это почти гарантированный вылет во втором, а то и в первом раунде. Спросите у наших финских друзей из «Йокерита». Однако такая глыба как Знарок повышает шансы разрушить «армейские» башни-близнецы.

Ну, а главная фишка пришествия Знарка в «Спартак» — его противостояние со СКА. Этой весной даже с Игорем Улановым в качестве и. о. главного тренера москвичи дали бой питерскому клубу, а их серия выдалась самой горячей во всем первом раунде. На эту почву идеально ложится персональный зуб Знарка на весь хоккейный Петербург. В этом он со всей спартаковской торсидой определенно найдут друг друга и обретут гармонию.