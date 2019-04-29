Знарок в «Спартаке»! Тренер олимпийских чемпионов вернулся из изгнания, чтобы мстить СКА
На Западе КХЛ появилась еще одна реальная сила.
На Западе КХЛ появилась еще одна реальная сила.
В понедельник Олег Знарок официально стал главным тренером «Спартака». По сообщению
В конце октября 2018-го, я опубликовал информацию о том, что Олег Знарок отклонил предложение «Спартака» стать его главным тренером. Эта новость вызвала бурную реакцию как со стороны хоккейной общественности, так и всех заинтересованных лиц. Москвичи тогда от безработного тренера открестились, а его представитель агент Петр Приходько отреагировал весьма нервно: «Продолжается использование непроверенной информации против заслуженного тренера России».
Тогда над попыткой поставить в одно предложение фамилию Знарка и «Спартак» многие откровенно посмеялись. И дело даже не в том, что Олег Валерьевич — динамовец, а значит, человек из вражеского лагеря. К переходам игроков между ЦСКА и «Динамо», «Динамо» и «Спартаком» и даже «Спартаком» и ЦСКА в хоккее давно привыкли. Раз уж Знарка приняли в
Как бы ни хотели этого признавать болельщики, их мнение в таких вопросах будут спрашивать в последнюю очередь. Слушать фанатов — тем более. К счастью, их роль в хоккее значительно отличается от принятого в футболе. Другое дело — большая политика. Именно взаимоотношения Знарка с сильными мира сего заставляли сомневаться в том, что его союз со «Спартаком» возможен. Ни для кого ведь не секрет, что
В конце октября казалось, что Знарку выдана черная метка. Не самое мирное расставание сначала со СКА, а потом и со сборной сделало его нерукопожатным в обеих этих организациях. Но уже через месяц он получил от ФХР назначение на пост консультанта сборных России. Лед если не тронулся, то слегка подтаял. Появившаяся в марте информация о том, что Олег Валерьевич — главный кандидат на пост наставника «Спартака», не выглядела настолько футуристичной, как раньше.
В тот момент союз Знарка и «Спартака» еще не стал реальностью, но уже и не был простой фантазией журналистов. То, что победитель Олимпиады — один из четырех кандидатов на пост главного тренера
Сам Жамнов тренировать «Спартак» в следующем сезоне не собирался, хотя со стороны складывается ощущение, что находиться в тесном контакте с игроками ему удается лучше, чем подписывать с ними контракты. Классный в прошлом центрфорвард и вбрасывания сборникам подтягивал, и в «Атланте» со «Спартаком» оперативно приходил на помощь неопытным тренерам, а в сборной на
Теперь Знарок официально в «Спартаке» и это как минимум интересно. Прежде всего, это новый вызов для тренера, который в КХЛ выиграл все. Олега Валерьевича после переезда в Питер многие обвиняли в оторванности от реальности и привычке работать с составом, который заведомо превосходит соперников. Некий дауншифтинг титулованному коучу точно не помешает. Его тренерский уровень, заявленный в «Динамо», на новом месте был слишком завуалирован подбором игроков. Вместе с назначением в «Спартак» он получит «стрит кридабилити» — распространенное в
С приходом Знарка в «Спартак» на Западе появится новая сила. Бюджет у
Ну, а главная фишка пришествия Знарка в «Спартак» — его противостояние со СКА. Этой весной даже с Игорем Улановым в качестве и. о. главного тренера москвичи дали бой питерскому клубу, а их серия выдалась самой горячей во всем первом раунде. На эту почву идеально ложится персональный зуб Знарка на весь хоккейный Петербург. В этом он со всей спартаковской торсидой определенно найдут друг друга и обретут гармонию.
Поговаривают, что камбэк Знарка в КХЛ обсуждалсяя на уровне Тимченко, тогда как Роман Ротенберг, с которым у кандидата на пост главного тренера «Спартака» были трения, отношения к переговорам не имел. А потому можно быть уверенным в главном: со статусом негласного