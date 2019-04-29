Блажиевский и Дальбек продлили контракты с ЦСКА

Блажиевский продлил контракт на три года, Дальбек — на один.

В завершившемся сезоне КХЛ оба хоккеиста в составе ЦСКА стали обладателями Кубка Гагарина. На счету 25-летнего Блажиевского в прошедшем сезоне КХЛ 13 очков (2 шайбы + 11 передач) в 63 матчах, 27-летний Дальбек набрал также 13 баллов (2+11) в 75 встречах.