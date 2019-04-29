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15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блажиевский и Дальбек продлили контракты с ЦСКА

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Защитники Артем Блажиевский и Клас Дальбек подписали новые контракты с ЦСКА, сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Блажиевский продлил контракт на три года, Дальбек — на один.

В завершившемся сезоне КХЛ оба хоккеиста в составе ЦСКА стали обладателями Кубка Гагарина. На счету 25-летнего Блажиевского в прошедшем сезоне КХЛ 13 очков (2 шайбы + 11 передач) в 63 матчах, 27-летний Дальбек набрал также 13 баллов (2+11) в 75 встречах.

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