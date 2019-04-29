«Салават Юлаев» рассыпается на глазах. Из Башкирии бегут в Америку и Питер

Вы уже наверняка слышали, что этим летом из России в Америку собирается перебраться два десятка хоккеистов. И это еще не предел, интересные варианты в НХЛ могут вылезти и у тех, кто пока не рвется за океан. Редкие клубы нашей лиги способны удержать игроков, когда перед ними открывается возможность поиграть в сильнейшей лиге мира. Даже СКА с репутацией команды безграничных возможностей готовится понести колоссальные потери.

Вот только СКА пробоины в своем судне залатает. Быть может, и не без потери в качестве, но отъезд Гусева, Шестеркина, Гаврикова и Прохоркина не сделает петербуржцев заурядными середняками. Тем более, что у «армейцев» есть внутренние резервы, которые в минувшем сезоне Илья Воробьев использовал весьма своеобразно. Теперь же длинная скамейка, казавшаяся излишеством, поможет петербуржцам не обрушиться.

У «Салавата Юлаева» подобных резервов нет и близко. За пределами основного состава если не пропасть, то обрыв в качестве игроков. Привлечение игроков «Тороса» и «Толпара» — это похвально, но даже Павел Шэн, считающийся самым перспективным хоккеистом в системе клуба, в итоге не впечатлил. Каждый игрок основы для уфимцев наперечет, а в это межсезонье потери ожидаются не точечные, а массовые.

Собственно, НХЛ отнимает у «Салавата» Антона Бурдасова и Владимира Ткачева. Другими словами, лучшего снайпера команды в регулярке и лучшего игрока команды в плей-офф за пределами первого звена. Кто следил за уфимцами в розыгрыше Кубка Гагарина, мог недооценивать важность для команды отсутствующего из-за травмы Бурдасова, но такой бросок как у него как был дефицитом, так им и остается.

Бурдасов и Ткачев одной ногой в НХЛ. Антона, как неограниченно свободного агента еще пытаются завербовать конкуренты «Салавата», тогда как у Владимира нет другой дороги, кроме как в США. Оставаться в Уфе, по словам агента игрока Шуми Бабаева, он не намерен, юлаевцы вряд ли готовы торговать правами, а главное, что на Ткачева есть спрос за океаном. Причем речь идет не об одном-двух клубах.

Вместе с Ткачевым и Бурдасовым в Америку намерен рвануть Даниил Тарасов. Он уже дебютировал за «Салават Юлаев» в свои 19 лет, и вполне мог стать на следующий год сменщиком Юхи Метсолы. Да только зачем молодому перспективному вратарю на протяжении трех сезонов сидеть за спиной крутого иностранца — вопрос риторический. Именно на такой срок в Уфе продлили контракт с финном. Тарасова, де-факто, вынудили уехать в систему «Коламбуса».

Прямо сейчас в подвешенном состоянии находятся два ведущих защитника уфимского клуба. Артем Сергеев и Захар Арзамасцев имеют сразу несколько вариантов предложения карьеры. С равных успехом они могут как переподписать контракты с «Салаватом», так и уехать в Америку. В их случае речь идет скорее об АХЛ, но вряд ли в Башкирии от этого кому-то легче. Впрочем, есть и третий путь, который ведет в Санкт-Петербург.

СКА в разное время проявлял интерес как к Аразамасцеву, так и к Сергееву. Если они действительно будут нужны клубу из Северной столицы, «Салават Юлаев» вряд ли сможет повторить питерское предложение. Как не смогли в Уфе удержать от перехода в СКА своего ведущего центра. Зачем Йоонас Кемппайнен «армейцам» при живом Ярно Коскиранта, не очень понятно. Зато очевидно, что найти столь же органичного партнера для Умарка и Хартикайнена почти нереально.

Если свести дебет с кредитом, то «Салават» потерял или рискует потерять:

— Центра первого звена— Сильнейшего русского игрока— Ключевого игрока большинства— Бэкапа, а в перспективе основного вратаря— Двух защитников топ-6.

Кто в этом виноват и что делать? Пытаясь ответить на второй вопрос, руководству «Салавата» нужно минимизировать потери, оставив хотя бы одного из пары Сергеев — Арзамасцев, а также найти адекватную замену ушедшим игрокам. И с этим могут возникнуть колоссальные проблемы. «Салават» уже проиграл борьбу за Антона Ландера, который мог бы стать преемником Кемппайнена, а на рынке российских игроков уфимцы ведут себя и того пассивнее.

Надо четко понимать, что Бурдасов, Ткачев и отчасти Сергеев достались «Салавату» во много случайно. Контракт одного пытался скинуть ЦСКА, другой стал свободным агентом из-за чудачеств нового руководства «Адмирала», а третий попал в Уфу в рамках обмена Антона Слепышева. На сегодняшний день у «Салавата» не осталось прав на игроков, за которых можно было выручить нечто ценное. Закладываться на то, что хоккеисты упадут с небес на голову в результате форс-мажора в другом клубе, тоже не приходится.

Кто же виноват в том, что «Салават» после неплохого сезона рискует откатиться на пару позиций назад? Если говорить про Ткачева с Бурдасовым, то они приняли решение об отъезде еще в бытность Романа Беляева спортивным директором клуба. Во многом решающей оказалась ставка на Николая Цулыгина, который особо не доверял Бурдасову в равных составах, а Ткачева и вовсе оставлял в запасе чаще других игроков основы. Цулыгин делал ставку на других, а Беляев не предпринял реальных шагов, чтобы заключить с форвардами новые контракты.