«Локомотив» продлил контракт с Егором Авериным

Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 29-летним форвардом продлено на два года.

Аверин выступает за ярославскую команду с 2012 года. В прошедшем сезоне он набрал 26 очков (13 шайб + 13 результативных передач) в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф он выходил на лед в 8 играх, отметился двумя голами.