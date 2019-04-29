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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» продлил контракт с Егором Авериным

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Егором Авериным, сообщается на официальном сайте хоккейной команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 29-летним форвардом продлено на два года.

Аверин выступает за ярославскую команду с 2012 года. В прошедшем сезоне он набрал 26 очков (13 шайб + 13 результативных передач) в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф он выходил на лед в 8 играх, отметился двумя голами.

Всего в КХЛ Аверин за «Локомотив» и омский «Авангард» сыграл 615 встреч, записал себе в актив 252 очка (128+124).

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