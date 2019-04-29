«Локомотив» продлил контракт с Егором Авериным
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Егором Авериным, сообщается на официальном сайте хоккейной команды.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Егором Авериным, сообщается на официальном сайте хоккейной команды.
Соглашение с 29-летним форвардом продлено на два года.
Аверин выступает за ярославскую команду с 2012 года. В прошедшем сезоне он набрал 26 очков (13 шайб + 13 результативных передач) в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в
Всего в КХЛ Аверин за «Локомотив» и омский «Авангард» сыграл 615 встреч, записал себе в актив 252 очка (128+124).