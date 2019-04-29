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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Покка подписал новый контракт с «Авангардом»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Финский защитник Вилле Покка заключил новый контракт с омским хоккейным клубом «Авангард», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне Покка сыграл 80 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрал 20 очков (9 голов + 11 результативных передач).

Также «Авангард» продлил контракт сроком на два года с тренером по физической подготовке Брэндоном Бови.

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