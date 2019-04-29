Покка подписал новый контракт с «Авангардом»
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Финский защитник Вилле Покка заключил новый контракт с омским хоккейным клубом «Авангард», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Финский защитник Вилле Покка заключил новый контракт с омским хоккейным клубом «Авангард», сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один год.
В прошедшем сезоне Покка сыграл 80 матчей в регулярном чемпионате и
Также «Авангард» продлил контракт сроком на два года с тренером по физической подготовке Брэндоном Бови.