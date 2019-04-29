Покка подписал новый контракт с «Авангардом»

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне Покка сыграл 80 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрал 20 очков (9 голов + 11 результативных передач).