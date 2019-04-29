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20:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный арбитр КХЛ: Правила будут изменены, скоро всё станет известно

Главный судья КХЛ Алексей Анисимов порассуждал на тему судейства в КХЛ и НХЛ и пересмотра правил в КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Радует, что люди начинают понимать, что во всех профессиональных лигах все одинаково, особенно в КХЛ и НХЛ. Эпизод в матче “Вегас” — “Сан Хосе” обсуждать не могу, есть корпоративная этика, но из всей этой истории можно извлечь правильные уроки, даже хозяину “Вегаса” позвонил какой-то Мистер X с извинениями. Спроецируйте эту ситуацию в России, если я позвоню хозяину клуба, он на следующий день расскажет, что я ему позвонил с извинениями. Здесь вопрос менталитета. Им не выгодно данные процедуры выносить за скобки НХЛ, все вопросы принято решать внутри корпорации. У нас не всегда так, это уже вопрос этики и политики клубов. Когда мы научимся это делать, то всё будет лучше, в НХЛ котел кипит хлеще нашего, но ничего не выносится», — цитирует Анисимова Sport24.

Что касается пересмотра правил ИИХФ в КХЛ, то немного подождите, скоро всё станет известно, жизнь не стоит на месте, всегда нужно извлекать нюансы из нужных и ненужных правил. Мы работаем над этим вопросом! Правила будут изменены, ИИХФ тоже не нравятся некоторые нюансы, мы с ними будем в тесном контакте по этому вопросу.

Напомним, в третьем периоде седьмой игры при счёте 3:0 в пользу «рыцарей» арбитры дали большой штраф нападающему «Вегаса» Коди Икину, который нанёс травму капитану «акул» Джо Павелски. «Сан-Хосе» трижды забил в этом большинстве, а затем выиграл в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф.

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