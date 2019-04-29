Главный арбитр КХЛ: Правила будут изменены, скоро всё станет известно

«Радует, что люди начинают понимать, что во всех профессиональных лигах все одинаково, особенно в КХЛ и НХЛ. Эпизод в матче “Вегас” — “Сан Хосе” обсуждать не могу, есть корпоративная этика, но из всей этой истории можно извлечь правильные уроки, даже хозяину “Вегаса” позвонил какой-то Мистер X с извинениями. Спроецируйте эту ситуацию в России, если я позвоню хозяину клуба, он на следующий день расскажет, что я ему позвонил с извинениями. Здесь вопрос менталитета. Им не выгодно данные процедуры выносить за скобки НХЛ, все вопросы принято решать внутри корпорации. У нас не всегда так, это уже вопрос этики и политики клубов. Когда мы научимся это делать, то всё будет лучше, в НХЛ котел кипит хлеще нашего, но ничего не выносится», — цитирует Анисимова Sport24.