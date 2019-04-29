Главный арбитр КХЛ: Правила будут изменены, скоро всё станет известно
Главный судья КХЛ Алексей Анисимов порассуждал на тему судейства в КХЛ и НХЛ и пересмотра правил в КХЛ.
Главный судья КХЛ Алексей Анисимов порассуждал на тему судейства в КХЛ и НХЛ и пересмотра правил в КХЛ.
«Радует, что люди начинают понимать, что во всех профессиональных лигах все одинаково, особенно в КХЛ и НХЛ. Эпизод в матче “Вегас” — “Сан Хосе” обсуждать не могу, есть корпоративная этика, но из всей этой истории можно извлечь правильные уроки, даже хозяину “Вегаса” позвонил
Что касается пересмотра правил ИИХФ в КХЛ, то немного подождите, скоро всё станет известно, жизнь не стоит на месте, всегда нужно извлекать нюансы из нужных и ненужных правил. Мы работаем над этим вопросом! Правила будут изменены, ИИХФ тоже не нравятся некоторые нюансы, мы с ними будем в тесном контакте по этому вопросу.
Напомним, в третьем периоде седьмой игры при счёте 3:0 в пользу «рыцарей» арбитры дали большой штраф нападающему «Вегаса» Коди Икину, который нанёс травму капитану «акул» Джо Павелски. «Сан-Хосе» трижды забил в этом большинстве, а затем выиграл в овертайме и вышел во второй раунд