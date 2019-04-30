«Амур» продлил контракты с братьями Ушениными
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Амур» заключил новые однолетние контракты с форвардами Вячеславом и Владиславом Ушениными, сообщается в микроблоге хабаровского хоккейного клуба в Twitter.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Амур» заключил новые однолетние контракты с форвардами Вячеславом и Владиславом Ушениными, сообщается в микроблоге хабаровского хоккейного клуба в Twitter.
В завершившемся сезоне КХЛ Владислав Ушенин набрал 21 очко (9 шайб + 12 передач) в 51 матче, Вячеслав Ушенин — 23 балла (8+15) в 61 встрече.