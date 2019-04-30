Еще один русский талант бежит в Америку. Прохоркин бросил СКА ради Калифорнии

Прохоркин — красавчик. Это была моя первая мысль, когда я прочла комментарий Николая с церемонии закрытия сезона МХЛ. И красавчик даже не потому что уезжает за мечтой, а потому что открыто об этом говорит, откровенно объясняет причины, почему не хочет оставаться в России. Руководство лиги и СКА наверняка обиделись на такие жесткие замечания, и обязательно затаят обиду на хоккеиста. Но лучше бы им прислушаться к игроку, который не стесняется говорить правду.

— Не знаю, как все будет, но в этом и самый кайф: почувствовать что-то новое. Дай бог, чтобы все прокатило. Не то, что бы я добился сверхвысот в России, но мне нужно расти, переходить в лигу, где играют все лучшие. Не вижу смысла в своем развитии, если не пробовать НХЛ. КХЛ хорошая лига, но мы все знаем, что такое НХЛ. В КХЛ есть такая проблема, и о ней никто не говорит. Проблема в том, что в команде очень много игроков — по 30 человек. В результате у нас люди не знают, будут ли играть следующий матч, когда вообще будут играть. Как сказал Паша Дацюк, «Клуб Ротация». И сейчас вот так в КХЛ, и ничего не поделать. Надо с этим работать, нужно решать проблему, — цитирует Прохоркина «Р-Спорт».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfnXIKHDT-S/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfnXIKHDT-S/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nprokhora/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Official Page</a> (@nprokhora) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-25T09:41:56+00:00">25 Фев 2018 в 1:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

25-летний нападающий на днях подпишет соглашение с «Лос-Анджелесом», который выбрал его на драфте в 2012 году в четвертом раунде, сроком на один год и, как сказал хоккеист, на максимальных условиях. По контракту новичка он получит традиционные 925 тысяч (нужно еще вычесть 43, 88% на налоги), плюс соглашение предполагает максимальные бонусы. При выполнении определенных критериев, прописанных в контракте, новичку можно заработать до 2,85 млн бонусами. Николай, естественно, теряет в деньгах, после лучшего сезона в карьере (набирал в среднем по очку за игру) он мог бы рассчитывать в КХЛ на зарплату в 100 млн рублей, а есть еще и бонусы. Тем не менее если Прохоркин хорошо себя зарекомендует в новом сезоне, то через год может получать более солидную сумму. Ему в какой-то степени повезло — сейчас «Кингз» на пороге масштабной перестройки, и молодой новичок из КХЛ как раз должен получить свой шанс. Новый главный тренер Тодд Маклеллан — не «профессионал» Уилли Дежарден, с которыми воевал Ковальчук, он сможет сработаться с сильными русскими игроками. К тому же Роберт Блейк намерен избавиться от 34-летнего Джеффа Картера (центрального) с зарплатой в 5 млн в год. И тогда место под русского игрока автоматически освободится, но его и так при желании найти можно. «Лос-Анджелес», провалившись в этом году, взял курс на омоложение. Поэтому клуб возможно покинет еще ряд игроков, в частности, Илья Ковальчук. Если, конечно, его удастся куда-то пристроить с зарплатой в 6,25 млн. Расторгать с ним соглашение не имеет никакого смысла, так как все деньги все равно придется выплатить (условия сделок с игроками 35+).

В Калифорнии заинтересованы в Прохоркине и уверяют, что им нужны центральные нападающие.

Отзывы о Николае в Северной Америке хорошие, о его таланте известно всем. Плюс форвард серьезно прибавил за последний сезон. На самом деле, начал он здорово прогрессировать еще при Знарке, попал на Олимпиаду, но качественный скачок сделал уже у Воробьева. И если бы не дурацкая ротация в СКА, то провел бы не 41 матч в регулярном чемпионате, а гораздо больше. Плюс Прохоркин повзрослел, стал более умным и командным игроком. Он еще в середине сезона принял решение уезжать, в ноябре встречался с руководством «ЛА» и заверил его, что не будет продлевать контракт с питерским клубом. Говорят, что именно поэтому в разгар плей-офф Прохоркин пропустил часть матчей. Решение Николая об отъезде могло стать причиной его не вызова в сборную при жесточайшем дефиците креативных центров — на тот момент ни Малкин, ни Кузнецов не планировали вылетать из Кубка Стэнли.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl0p-gSAB6F/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl0p-gSAB6F/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nprokhora/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Official Page</a> (@nprokhora) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-29T16:45:08+00:00">29 Июл 2018 в 9:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шесть лет назад Прохоркин уже пробовал пробиться в состав «Лос-Анджелеса». Но тогда у него не было ни опыта, ни шансов остаться в Америке.