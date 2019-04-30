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14:02 (мск), источник: Sport24

Еще один русский талант бежит в Америку. Прохоркин бросил СКА ради Калифорнии

Креативного центра достала ротация в армейском клубе.

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Прохоркин — красавчик. Это была моя первая мысль, когда я прочла комментарий Николая с церемонии закрытия сезона МХЛ. И красавчик даже не потому что уезжает за мечтой, а потому что открыто об этом говорит, откровенно объясняет причины, почему не хочет оставаться в России. Руководство лиги и СКА наверняка обиделись на такие жесткие замечания, и обязательно затаят обиду на хоккеиста. Но лучше бы им прислушаться к игроку, который не стесняется говорить правду.

— Не знаю, как все будет, но в этом и самый кайф: почувствовать что-то новое. Дай бог, чтобы все прокатило. Не то, что бы я добился сверхвысот в России, но мне нужно расти, переходить в лигу, где играют все лучшие. Не вижу смысла в своем развитии, если не пробовать НХЛ. КХЛ хорошая лига, но мы все знаем, что такое НХЛ. В КХЛ есть такая проблема, и о ней никто не говорит. Проблема в том, что в команде очень много игроков — по 30 человек. В результате у нас люди не знают, будут ли играть следующий матч, когда вообще будут играть. Как сказал Паша Дацюк, «Клуб Ротация». И сейчас вот так в КХЛ, и ничего не поделать. Надо с этим работать, нужно решать проблему, — цитирует Прохоркина «Р-Спорт».

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25-летний нападающий на днях подпишет соглашение с «Лос-Анджелесом», который выбрал его на драфте в 2012 году в четвертом раунде, сроком на один год и, как сказал хоккеист, на максимальных условиях. По контракту новичка он получит традиционные 925 тысяч (нужно еще вычесть 43, 88% на налоги), плюс соглашение предполагает максимальные бонусы. При выполнении определенных критериев, прописанных в контракте, новичку можно заработать до 2,85 млн бонусами. Николай, естественно, теряет в деньгах, после лучшего сезона в карьере (набирал в среднем по очку за игру) он мог бы рассчитывать в КХЛ на зарплату в 100 млн рублей, а есть еще и бонусы. Тем не менее если Прохоркин хорошо себя зарекомендует в новом сезоне, то через год может получать более солидную сумму. Ему в какой-то степени повезло — сейчас «Кингз» на пороге масштабной перестройки, и молодой новичок из КХЛ как раз должен получить свой шанс. Новый главный тренер Тодд Маклеллан — не «профессионал» Уилли Дежарден, с которыми воевал Ковальчук, он сможет сработаться с сильными русскими игроками. К тому же Роберт Блейк намерен избавиться от 34-летнего Джеффа Картера (центрального) с зарплатой в 5 млн в год. И тогда место под русского игрока автоматически освободится, но его и так при желании найти можно. «Лос-Анджелес», провалившись в этом году, взял курс на омоложение. Поэтому клуб возможно покинет еще ряд игроков, в частности, Илья Ковальчук. Если, конечно, его удастся куда-то пристроить с зарплатой в 6,25 млн. Расторгать с ним соглашение не имеет никакого смысла, так как все деньги все равно придется выплатить (условия сделок с игроками 35+).

В Калифорнии заинтересованы в Прохоркине и уверяют, что им нужны центральные нападающие.

Отзывы о Николае в Северной Америке хорошие, о его таланте известно всем. Плюс форвард серьезно прибавил за последний сезон. На самом деле, начал он здорово прогрессировать еще при Знарке, попал на Олимпиаду, но качественный скачок сделал уже у Воробьева. И если бы не дурацкая ротация в СКА, то провел бы не 41 матч в регулярном чемпионате, а гораздо больше. Плюс Прохоркин повзрослел, стал более умным и командным игроком. Он еще в середине сезона принял решение уезжать, в ноябре встречался с руководством «ЛА» и заверил его, что не будет продлевать контракт с питерским клубом. Говорят, что именно поэтому в разгар плей-офф Прохоркин пропустил часть матчей. Решение Николая об отъезде могло стать причиной его не вызова в сборную при жесточайшем дефиците креативных центров — на тот момент ни Малкин, ни Кузнецов не планировали вылетать из Кубка Стэнли.

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Шесть лет назад Прохоркин уже пробовал пробиться в состав «Лос-Анджелеса». Но тогда у него не было ни опыта, ни шансов остаться в Америке.

Через арбитраж ЦСКА добился аннулирования контракта с клубом НХЛ и вернул своего игрока на родину. Дело в том, что летом 2012 года Николай, имея действующий контракт с московскими армейцами, заключил соглашение с «Кингз». В России побега не допустили. Теперь никакие документы не могут остановить хоккеиста. Из-за своего своенравного характера, острого языка и принципиальности Прохоркин пережил много взлетов и падений по ходу карьеры. Хочется верить, что это сделало его только сильнее. Он не понаслышке знает, что такое несправедливость и как не попадать в состав не по спортивным принципам. С таким опытом за спиной в «Лос-Анджелесе» ему все по силам.

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