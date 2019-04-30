Еще один русский талант бежит в Америку. Прохоркин бросил СКА ради Калифорнии
Креативного центра достала ротация в армейском клубе.
Креативного центра достала ротация в армейском клубе.
Прохоркин — красавчик. Это была моя первая мысль, когда я прочла комментарий Николая с церемонии закрытия сезона МХЛ. И красавчик даже не потому что уезжает за мечтой, а потому что открыто об этом говорит, откровенно объясняет причины, почему не хочет оставаться в России. Руководство лиги и СКА наверняка обиделись на такие жесткие замечания, и обязательно затаят обиду на хоккеиста. Но лучше бы им прислушаться к игроку, который не стесняется говорить правду.
— Не знаю, как все будет, но в этом и самый кайф: почувствовать
25-летний нападающий на днях подпишет соглашение с «Лос-Анджелесом», который выбрал его на драфте в 2012 году в четвертом раунде, сроком на один год и, как сказал хоккеист, на максимальных условиях. По контракту новичка он получит традиционные 925 тысяч (нужно еще вычесть 43, 88% на налоги), плюс соглашение предполагает максимальные бонусы. При выполнении определенных критериев, прописанных в контракте, новичку можно заработать до 2,85 млн бонусами. Николай, естественно, теряет в деньгах, после лучшего сезона в карьере (набирал в среднем по очку за игру) он мог бы рассчитывать в КХЛ на зарплату в 100 млн рублей, а есть еще и бонусы. Тем не менее если Прохоркин хорошо себя зарекомендует в новом сезоне, то через год может получать более солидную сумму. Ему в
Отзывы о Николае в Северной Америке хорошие, о его таланте известно всем. Плюс форвард серьезно прибавил за последний сезон. На самом деле, начал он здорово прогрессировать еще при Знарке, попал на Олимпиаду, но качественный скачок сделал уже у Воробьева. И если бы не дурацкая ротация в СКА, то провел бы не 41 матч в регулярном чемпионате, а гораздо больше. Плюс Прохоркин повзрослел, стал более умным и командным игроком. Он еще в середине сезона принял решение уезжать, в ноябре встречался с руководством «ЛА» и заверил его, что не будет продлевать контракт с питерским клубом. Говорят, что именно поэтому в разгар
Через арбитраж ЦСКА добился аннулирования контракта с клубом НХЛ и вернул своего игрока на родину. Дело в том, что летом 2012 года Николай, имея действующий контракт с московскими армейцами, заключил соглашение с «Кингз». В России побега не допустили. Теперь никакие документы не могут остановить хоккеиста.