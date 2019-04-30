Московский «Спартак» продлил контракт с Ганзлом
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Чешский хоккеист «Спартака» Робин Ганзл продлил контракт с московским клубом, сообщается на официально сайте «красно-белых».
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Чешский хоккеист «Спартака» Робин Ганзл продлил контракт с московским клубом, сообщается на официально сайте «красно-белых».
Новое соглашение 30-летнего форварда рассчитано на срок до 30 апреля 2020 года.
Ганзл перешел в «Спартак» перед началом сезона-2018/19, ранее чех выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик». За «красно-белых» Ганзл отыграл в сумме 68 матчей, в которых набрал 32 очка (12 шайб + 20 передач).
В настоящее время форвард находится в расположении сборной Чехии, которая продолжает подготовку к стартующему 10 мая в Словакии чемпионату мира.