Московский «Спартак» продлил контракт с Ганзлом

Новое соглашение 30-летнего форварда рассчитано на срок до 30 апреля 2020 года.

Ганзл перешел в «Спартак» перед началом сезона-2018/19, ранее чех выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик». За «красно-белых» Ганзл отыграл в сумме 68 матчей, в которых набрал 32 очка (12 шайб + 20 передач).