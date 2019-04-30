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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» продлил контракт с Алексеем Семеновым

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с хоккеистом команды Алексеем Семеновым, сообщается на официальном сайте башкирского клуба.

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Как отмечается, 38-летний защитник пролонгировал соглашение с клубом еще на один сезон, и теперь оно действует до 30 апреля 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Семенов перешел в «Салават Юлаев» перед стартом минувшего сезона и провел за уфимскую команду 56 матчей в КХЛ, в которых набрал 6 очков (1 шайба + 5 передач). Общий показатель полезности защитника в сезоне составил «-3».

До «Салавата Юлаева» Семенов выступал в КХЛ за московское «Динамо», санкт-петербургский СКА, подмосковный «Витязь» и «Сочи».

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