Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.05
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
1.05
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. Европа
1.05
Швеция
Россия
Хоккей. НХЛ
2.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.05
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
19Болельщики «Спартака» требуют перемен
10«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место
17:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мартиньш Карсумс продолжит играть за московский «Спартак»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом Мартиньшем Карсумсом.

Наверх

Латвийский форвард пролонгировал соглашение со «Спартаком» до 30 апреля 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карсумс перешел в «Спартак» перед минувшим сезоном, до этого 33-летний латвиец выступал в КХЛ за рижское и московское «Динамо». В минувшем сезоне Карсумс провел за «красно-белых» 62 матча, в которых набрал 28 очков (11 шайб + 17 передач).

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Канадский хоккеист получил первую зарплату в России и сразу уехал
Девушка-боец MMA избила мужчину, который делал непристойные жесты
Бесков как оружие. Кононов добивает неизлечимый «Спартак»
Овечкин и Кузнецов не сыграют в матче Чешских игр со шведами
С молчанием футболистов РПЛ решили бороться
Еще один русский бежит в Америку. Он бросил СКА ради Калифорнии
«Спартак» без еврокубков: каким будет финиш РПЛ
«Разговоры с арбитром»: Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие
Россия отказалась от призовых, чтобы погасить долг Глазыриной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь