Мартиньш Карсумс продолжит играть за московский «Спартак»
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом Мартиньшем Карсумсом.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом Мартиньшем Карсумсом.
Латвийский форвард пролонгировал соглашение со «Спартаком» до 30 апреля 2020 года.
Карсумс перешел в «Спартак» перед минувшим сезоном, до этого 33-летний латвиец выступал в КХЛ за рижское и московское «Динамо». В минувшем сезоне Карсумс провел за «красно-белых» 62 матча, в которых набрал 28 очков (11 шайб + 17 передач).