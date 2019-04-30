Мартиньш Карсумс продолжит играть за московский «Спартак»

Карсумс перешел в «Спартак» перед минувшим сезоном, до этого 33-летний латвиец выступал в КХЛ за рижское и московское «Динамо». В минувшем сезоне Карсумс провел за «красно-белых» 62 матча, в которых набрал 28 очков (11 шайб + 17 передач).