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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» продлила контракт с Трубачевым на один год

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с хоккеистом команды Юрием Трубачевым.

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Как отмечается, соглашение с 36-летним форвардом пролонгировано еще на один сезон — до 30 апреля 2020 года.

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Трубачев является воспитанником череповецкого хоккея и провел за «Северсталь» 14 сезонов в российской суперлиге и КХЛ. Также форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев», подмосковный «Атлант» и санкт-петербургский СКА.

Трубачев — рекордсмен «Северстали» по числу матчей, сыгранных в составе череповецкого клуба в чемпионатах страны, количеству заброшенных шайб, результативных передач и набранных очков.

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