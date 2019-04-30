«Северсталь» продлила контракт с Трубачевым на один год

Как отмечается, соглашение с 36-летним форвардом пролонгировано еще на один сезон — до 30 апреля 2020 года.

Трубачев является воспитанником череповецкого хоккея и провел за «Северсталь» 14 сезонов в российской суперлиге и КХЛ. Также форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев», подмосковный «Атлант» и санкт-петербургский СКА.