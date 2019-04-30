«Северсталь» продлила контракт с Трубачевым на один год
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с хоккеистом команды Юрием Трубачевым.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с хоккеистом команды Юрием Трубачевым.
Как отмечается, соглашение с 36-летним форвардом пролонгировано еще на один сезон — до 30 апреля 2020 года.
Трубачев является воспитанником череповецкого хоккея и провел за «Северсталь» 14 сезонов в российской суперлиге и КХЛ. Также форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев», подмосковный «Атлант» и
Трубачев — рекордсмен «Северстали» по числу матчей, сыгранных в составе череповецкого клуба в чемпионатах страны, количеству заброшенных шайб, результативных передач и набранных очков.