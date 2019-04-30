«Казахстанский клуб поражает». Российский эксперт назвал визитную карточку «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Поводом к такому заявлению стало включение Даррена Дица в список лучших игроков по своему амплуа в прошедшем сезоне в рейтинге официального сайта КХЛ.

В регулярном чемпионате Диц набрал 53 (15+38) очков в 62 матчах. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром среди защитников, а также самым результативным игроком «Барыса». В списке лучших бомбардиров среди всех игроков лиги Диц занял девятую строчку.

«Уверен, что без результативной игры Дица “Барыс” бы не выступил в нынешнем сезоне столь ярко, — говорит Гуськов. — Канадский защитник продемонстрировал результативность на уровне лучших форвардов лиги. Поражает, как казахстанский клуб умудряется выбирать столь классных защитников-бомбардиров. Причем, там меняются тренеры, кто-то любит более атакующий, кто-то более оборонительный хоккей. Но результативные игроки обороны — визитная карточка “Барыса”».

Отметим, что Диц перешел в «Барыс» летом 2017 года из системы «Монреаль Канадиенс», который выступает в НХЛ. Всего в КХЛ он набрал 76 (25+51) очков в 117 матчах.

По ходу прошедшего сезона 25-летний Диц стал гражданином Казахстана и официально дебютировал за сборную вчера, 29 апреля, в победном матче против Словении (3:2) на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе.