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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстанский клуб поражает». Российский эксперт назвал визитную карточку «Барыса»

Двукратный чемпион России и серебряный призер чемпионата мира, а ныне эксперт и комментатор Александр Гуськов назвал результативных защитников визитной карточкой «Барыса».

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Источник: РИА "Новости"

Поводом к такому заявлению стало включение Даррена Дица в список лучших игроков по своему амплуа в прошедшем сезоне в рейтинге официального сайта КХЛ.

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В регулярном чемпионате Диц набрал 53 (15+38) очков в 62 матчах. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром среди защитников, а также самым результативным игроком «Барыса». В списке лучших бомбардиров среди всех игроков лиги Диц занял девятую строчку.

«Уверен, что без результативной игры Дица “Барыс” бы не выступил в нынешнем сезоне столь ярко, — говорит Гуськов. — Канадский защитник продемонстрировал результативность на уровне лучших форвардов лиги. Поражает, как казахстанский клуб умудряется выбирать столь классных защитников-бомбардиров. Причем, там меняются тренеры, кто-то любит более атакующий, кто-то более оборонительный хоккей. Но результативные игроки обороны — визитная карточка “Барыса”».

Отметим, что Диц перешел в «Барыс» летом 2017 года из системы «Монреаль Канадиенс», который выступает в НХЛ. Всего в КХЛ он набрал 76 (25+51) очков в 117 матчах.

По ходу прошедшего сезона 25-летний Диц стал гражданином Казахстана и официально дебютировал за сборную вчера, 29 апреля, в победном матче против Словении (3:2) на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе.

Добавим, что в прошедшем сезоне «Барыс» занял второе место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф обыграл в серии «Торпедо» — 4−3, но затем уступил «Авангарду» — 1−4, который в итоге дошел до финала Кубка Гагарина.

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