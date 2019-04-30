«Ак Барс» сделал предложение Лямкину, Ткачеву и еще шестерым хоккеистам

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Как отмечается, кроме Лямкина и Ткачева, предложения получили еще три игрока основной команды — вратарь Владислав Подъяпольский, защитник Роман Манухов и форвард Станислав Галиев, а также три хоккеиста «Барса» — Артем Галимов, Радель Фазлеев и Максим Марушев.

Лямкин в сезоне 2018/19 провёл 36 матчей, в которых набрал 6 очков (2 шайбы + 4 передачи). Подъяпольский сыграл в 39 встречах и имеет следующие показатели: 79 пропущенных шайб, 92,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности «2,26». На счету Ткачёва — 62 матча за сезон и 22 (11+11) набранных очка. Манухов выходил на лёд в 20 матчах, забросил 1 шайбу и сделал 5 результативных передач. У Галиева — 63 сыгранных матча, в которых форвард набрал 22 (10+12) очка.