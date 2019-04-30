«Ак Барс» сделал предложение Лямкину, Ткачеву и еще шестерым хоккеистам

Как отмечается, кроме Лямкина и Ткачева, предложения получили еще три игрока основной команды — вратарь Владислав Подъяпольский, защитник Роман Манухов и форвард Станислав Галиев, а также три хоккеиста «Барса» — Артем Галимов, Радель Фазлеев и Максим Марушев.
Лямкин в сезоне 2018/19 провёл 36 матчей, в которых набрал 6 очков (2 шайбы + 4 передачи). Подъяпольский сыграл в 39 встречах и имеет следующие показатели: 79 пропущенных шайб, 92,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности «2,26». На счету Ткачёва — 62 матча за сезон и 22 (11+11) набранных очка. Манухов выходил на лёд в 20 матчах, забросил 1 шайбу и сделал 5 результативных передач. У Галиева — 63 сыгранных матча, в которых форвард набрал 22 (10+12) очка.
Квалификационное предложение — это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. В случае, если клуб не сделает квалификационное предложение игроку до 30 апреля, хоккеист получит статус неограниченно свободного агента. До 31 мая хоккеист может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба.