Марков и еще семь игроков покинули клуб КХЛ «Ак Барс»

Вместе с 40-летним Марковым из «Ак Барса» ушли вратарь Александр Шарыченков, защитники Пол Постма, Рафаэль Батыршин, нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Федор Малыхин.

«Клуб благодарит хоккеистов, внесших вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и желает всем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за самоотверженную игру в составе команды и яркие эмоции, подаренные всем болельщикам “Ак Барса”», — говорится в сообщении.

Марков выступал за «Ак Барс» с 2017 года. В прошедшем сезоне защитник провел за команду 43 матча, в которых набрал 14 очков (2 гола + 12 результативных передач). Ранее он играл за воскресенский «Химик», московское «Динамо», подмосковный «Витязь», а также за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль».

Клуб предложил контракты Ткачеву и еще семи хоккеистам

Восемь игроков «Ак Барса» получили квалификационные предложения. В их число вошли защитники Никита Лямкин, Роман Манухов, нападающие Владимир Ткачев, Станислав Галиев, Артем Галимов, Радель Фазлеев, Максим Марушев и вратарь Владислав Подъяпольский.

Согласно правовому регламенту КХЛ клуб, у которого 30 апреля истекает контракт с хоккеистом в возрасте до 29 лет, имеет право сделать такому игроку квалификационное предложение. Хоккеист, которому оно сделано, с 1 мая приобретает статус «ограниченно свободный агент». Если до 31 мая игрок не принимает это предложение либо не представляет контрактное предложение другого клуба, все спортивные права на такого хоккеиста закрепляются за «старым» клубом.