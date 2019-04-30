Боченски, Бойд, Даллмэн, пять легионеров и еще 10 хоккеистов покинут «Барыс»?
Сегодня, 30 апреля 2019 года, закончились сроки контрактов у 18 хоккеистов «Барыса», передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 30 апреля 2019 года, закончились сроки контрактов у 18 хоккеистов «Барыса», передает корреспондент Vesti.kz.
Среди них есть не только игроки сборной Казахстана, но и пять легионеров. Пока «Барыс» не начинал работу на трансферном рынке. Клуб не сообщал об уходе или продлении
Список хоккеистов «Барыса» с истекшими контрактами:
Вратарь: Сергей Кудрявцев;.
Защитники: Джесси Блэкер (Канада), Кевин Даллмэн, Александр Липин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Виктор Сведберг (Швеция) и Егор Шалапов.
Нападающие: Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Кертис Волк (Канада), Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Патрис Кормье (Канада), Кирилл Панюков, Андре Петерссон (Швеция), Мэтт Фрэттин (Канада) и Дмитрий Шевченко.
Действующие контракты на следующий сезон с «Барысом» имеют 11 хоккеистов, причем восемь из них сейчас в составе сборной Казахстана участвуют на чемпионате мира в
Список хоккеистов «Барыса» с контрактами до 20 апреля 2020 года:
Вратари: Доминик Граховина (Чехия) и Хенрик Карлссон.
Защитники: Даррен Диц, Кирилл Полохов (не участвует в ЧМ) и Максим Семенов.
Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Никита Михайлис, Егор Петухов, Антон Сагадеев и Роман Старченко (не участвует в ЧМ
Отметим, что действующий контракт до 30 апреля 2020 года и у главного тренера Андрея Скабелки, который совмещает работу в «Барысе» и сборной Казахстана.