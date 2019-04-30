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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

Боченски, Бойд, Даллмэн, пять легионеров и еще 10 хоккеистов покинут «Барыс»?

Сегодня, 30 апреля 2019 года, закончились сроки контрактов у 18 хоккеистов «Барыса», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Среди них есть не только игроки сборной Казахстана, но и пять легионеров. Пока «Барыс» не начинал работу на трансферном рынке. Клуб не сообщал об уходе или продлении кого-нибудь из состава прошедшего сезона и не выражал интерес к потенциальным новичкам.

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Список хоккеистов «Барыса» с истекшими контрактами:

Вратарь: Сергей Кудрявцев;.

Защитники: Джесси Блэкер (Канада), Кевин Даллмэн, Александр Липин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Виктор Сведберг (Швеция) и Егор Шалапов.

Нападающие: Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Кертис Волк (Канада), Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Патрис Кормье (Канада), Кирилл Панюков, Андре Петерссон (Швеция), Мэтт Фрэттин (Канада) и Дмитрий Шевченко.

Действующие контракты на следующий сезон с «Барысом» имеют 11 хоккеистов, причем восемь из них сейчас в составе сборной Казахстана участвуют на чемпионате мира в Нур-Султане.

Список хоккеистов «Барыса» с контрактами до 20 апреля 2020 года:

Вратари: Доминик Граховина (Чехия) и Хенрик Карлссон.

Защитники: Даррен Диц, Кирилл Полохов (не участвует в ЧМ) и Максим Семенов.

Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Никита Михайлис, Егор Петухов, Антон Сагадеев и Роман Старченко (не участвует в ЧМ из-за травмы).

Отметим, что действующий контракт до 30 апреля 2020 года и у главного тренера Андрея Скабелки, который совмещает работу в «Барысе» и сборной Казахстана.

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