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20:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоонас Кемппайнен покидает уфимский «Салават Юлаев»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Финский хоккеист Йоонас Кемппайнен покидает «Салават Юлаев», сообщается в официальном микроблоге уфимского клуба в Twitter.

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Форвард завершает выступление за «Салават Юлаев» по истечению контракта.

«Мы благодарим Йоонаса за профессионализм и характер, и желаем дальнейших успехов в карьере», — отмечается в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кемппайнен выступал за «Салават Юлаев» с 2017 года. В завершившемся сезоне КХЛ финн отыграл 59 матчей в регулярном чемпионате, набрав в них 33 очка (17 шайб + 16 передач), а также провел 17 матчей в Кубке Гагарина, набрав 17 (10+4) очков.

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