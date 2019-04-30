Йоонас Кемппайнен покидает уфимский «Салават Юлаев»

«Мы благодарим Йоонаса за профессионализм и характер, и желаем дальнейших успехов в карьере», — отмечается в сообщении.

Кемппайнен выступал за «Салават Юлаев» с 2017 года. В завершившемся сезоне КХЛ финн отыграл 59 матчей в регулярном чемпионате, набрав в них 33 очка (17 шайб + 16 передач), а также провел 17 матчей в Кубке Гагарина, набрав 17 (10+4) очков.