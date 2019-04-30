ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Маминым на два года

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Соглашение с хоккеистом, которому в январе исполнилось 24 года, рассчитано на два сезона.

Мамин выступает за ЦСКА с 2018 года, ранее он играл за армейцев с 2014 по 2017 год, в 2017—2018 годах он был игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида».