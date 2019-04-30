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20:51 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Маминым на два года

ТАСС, 30 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА продлил контракт с нападающим команды Максимом Маминым. Об этом сообщила во вторник пресс-служба клуба.

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Соглашение с хоккеистом, которому в январе исполнилось 24 года, рассчитано на два сезона.

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Мамин выступает за ЦСКА с 2018 года, ранее он играл за армейцев с 2014 по 2017 год, в 2017—2018 годах он был игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида».

В прошедшем сезоне КХЛ Мамин вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, забросив победную шайбу в овертайме заключительного матча финальной серии с омским «Авангардом» и принес армейцам победу в серии до четырех побед со счетом 4−0. Всего форвард провел в минувшем сезоне КХЛ 35 матчей, в которых набрал восемь очков (три гола + пять результативных передач).

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