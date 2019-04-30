Шайба канадского форварда «Барыса» попала в рейтинг самых красивых голов в сезоне КХЛ

На шестом месте оказался гол канадского форварда «Барыса» Кертиса Волка, который он забил 29 сентября в гостевом матче с рижским «Динамо» — 7:3, сделав счет 5:0 на 18-й минуте.

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Для 26-летнего Волка прошедший сезон стал первым в КХЛ. В 62 матчах он набрал 34 (10+24) очка и помог команде занять второе место в Восточной конференции, а затем дойти до второго круга Кубка Гагарина.