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21:55 (мск), источник: Vesti.kz

Шайба канадского форварда «Барыса» попала в рейтинг самых красивых голов в сезоне КХЛ

Официальный сайт КХЛ представила десятку самых красивых шайб регулярного чемпионата сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.

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На шестом месте оказался гол канадского форварда «Барыса» Кертиса Волка, который он забил 29 сентября в гостевом матче с рижским «Динамо» — 7:3, сделав счет 5:0 на 18-й минуте.

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Для 26-летнего Волка прошедший сезон стал первым в КХЛ. В 62 матчах он набрал 34 (10+24) очка и помог команде занять второе место в Восточной конференции, а затем дойти до второго круга Кубка Гагарина.

Отметим, что 30 апреля у Волка и еще 18 хоккеистов «Барыса» завершились контракты. Клуб пока не объявлял, с кем продлит соглашение.

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