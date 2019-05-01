Вице-президент «Слована»: клуб погасит долги и продолжит выступать в КХЛ

«У нас хорошие новости — мы остаемся в КХЛ. Мы смогли договориться о контракте с инвестором, я проинформировал об этом мэра Братиславы. Мы сможем погасить долги, наш приоритет — выплатить задолженность перед игроками», — приводит его слова sport.aktuality.sk.