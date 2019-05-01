Вице-президент «Слована»: клуб погасит долги и продолжит выступать в КХЛ
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Братиславский хоккейный клуб «Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне, сообщил исполнительный
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Братиславский хоккейный клуб «Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне, сообщил исполнительный
«У нас хорошие новости — мы остаемся в КХЛ. Мы смогли договориться о контракте с инвестором, я проинформировал об этом мэра Братиславы. Мы сможем погасить долги, наш приоритет — выплатить задолженность перед игроками», — приводит его слова sport.aktuality.sk.
В конце марта президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что у «Слована» имеются задолженности по зарплате за сезон-2018/19.
«Слован» в регулярном чемпионате занял последнее место в Западной конференции КХЛ и не вышел в