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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вице-президент «Слована»: клуб погасит долги и продолжит выступать в КХЛ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Братиславский хоккейный клуб «Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне, сообщил исполнительный вице-президент клуба Юрай Широки-младший.

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«У нас хорошие новости — мы остаемся в КХЛ. Мы смогли договориться о контракте с инвестором, я проинформировал об этом мэра Братиславы. Мы сможем погасить долги, наш приоритет — выплатить задолженность перед игроками», — приводит его слова sport.aktuality.sk.

В конце марта президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что у «Слована» имеются задолженности по зарплате за сезон-2018/19.

«Слован» в регулярном чемпионате занял последнее место в Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.

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