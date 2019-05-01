«Трактор» пожелал удачи 19-летнему российскому форварду Кравцову в НХЛ

«Конечно, есть сожаление, что такой талантливый и перспективный игрок, как Виталий Кравцов, уезжает за океан. Клуб приложил все усилия, чтобы оставить своего воспитанника. Виталию сделано квалификационное предложение, но он выбрал НХЛ, и мы с уважением относимся к его решению. И руководство клуба, и болельщики будут следить за карьерой Виталия Кравцова, вместе радоваться его успехам. Благодарим его за отличную яркую игру в “Тракторе”, желаем удачи и всегда будем рады видеть в родном клубе», — заявил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф, чьи слова приводит сайт команды.