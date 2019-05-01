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12:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» пожелал удачи 19-летнему российскому форварду Кравцову в НХЛ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» поблагодарил нападающего Виталия Кравцова за игру в команде и пожелал удачи в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Контракт Кравцова с челябинским клубом истек 30 апреля, но права на 19-летнего нападающего в КХЛ остались за челябинской командой.

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«Конечно, есть сожаление, что такой талантливый и перспективный игрок, как Виталий Кравцов, уезжает за океан. Клуб приложил все усилия, чтобы оставить своего воспитанника. Виталию сделано квалификационное предложение, но он выбрал НХЛ, и мы с уважением относимся к его решению. И руководство клуба, и болельщики будут следить за карьерой Виталия Кравцова, вместе радоваться его успехам. Благодарим его за отличную яркую игру в “Тракторе”, желаем удачи и всегда будем рады видеть в родном клубе», — заявил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф, чьи слова приводит сайт команды.

Кравцов за три сезона в «Тракторе» набрал 42 очка (19 шайб+23 передачи) в 114 матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ. В сезоне-2018/19 форвард сыграл 54 матча в КХЛ и набрал 23 очка (8 шайб+15 передач).

Ранее сообщалось, что Кравцов договорился о подписании контракта новичка с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский нападающий должен прибыть в Северную Америку и принять участие в тренировочном лагере «Рейнджерс».

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