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12:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» объявил о подписании контрактов с Гинеком Зогорной и Витасеком

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Чешские хоккеисты Гинек Зогорна и Ондржей Витасек в следующем сезоне КХЛ будут выступать за «Амур», сообщается в микроблоге хабаровчан в Twitter.

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Сроки контрактов не разглашаются. Обоим хоккеистам 28 лет.

«Остаемся верны себе и собираем новую чешскую диаспору. Тиграми стали форвард Гинек Зогорна и защитник Ондржей Витасек. “Амур” становится единственным клубом в КХЛ, цвета которого защищают два братских дуэта», — говорится в сообщении клуба.

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В прошедшем сезоне Витасек играл в китайском «Куньлуне» и набрал 16 очков (3 гола и 13 передач) в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Зогорна в минувшем сезоне выступал за финский «Пеликанс».

В «Амуре» в следующем сезоне будут выступать два братских дуэта: чешские форварды Томаш и Гинек Зогорна и российские нападающие Вячеслав и Владислав Ушенины.

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