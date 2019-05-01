«Амур» объявил о подписании контрактов с Гинеком Зогорной и Витасеком

Сроки контрактов не разглашаются. Обоим хоккеистам 28 лет.

«Остаемся верны себе и собираем новую чешскую диаспору. Тиграми стали форвард Гинек Зогорна и защитник Ондржей Витасек. “Амур” становится единственным клубом в КХЛ, цвета которого защищают два братских дуэта», — говорится в сообщении клуба.

В прошедшем сезоне Витасек играл в китайском «Куньлуне» и набрал 16 очков (3 гола и 13 передач) в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Зогорна в минувшем сезоне выступал за финский «Пеликанс».