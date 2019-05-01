«Автомобилист» не стал продлевать контракты с 11 хоккеистами и усилился двумя тренерами
ТАСС, 1 мая. Андрей Соколов и Константин Власов пополнили тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом в среду сообщает
ТАСС, 1 мая. Андрей Соколов и Константин Власов пополнили тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом в среду сообщает
Власов в тренерском штабе будет отвечать за работу с вратарями, эту должность ранее занимал Альберт Ширгазиев, но клуб не стал продлевать с ним контракт.
«Автомобилист» также объявил, что не стал продлевать контракты с 11 игроками. Как ранее сообщал ТАСС, команду покинул французский форвард Стефан Да Коста, также клуб не стал продлевать соглашения с вратарем Владимиром Сохатским, защитникам Кириллом Ляминым, Станиславом Егоршевым, Георгием Мишариным, Кириллом Кольцовым, нападающими Франсисом Паре, Ильей Крикуновым, Евгением Грачевым, Денисом Казионовым и Евгением Чесалиным.
«Автомобилист» в прошедшем сезоне впервые в истории вышел во второй раунд