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12:25 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» не стал продлевать контракты с 11 хоккеистами и усилился двумя тренерами

ТАСС, 1 мая. Андрей Соколов и Константин Власов пополнили тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

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Власов в тренерском штабе будет отвечать за работу с вратарями, эту должность ранее занимал Альберт Ширгазиев, но клуб не стал продлевать с ним контракт.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Автомобилист» также объявил, что не стал продлевать контракты с 11 игроками. Как ранее сообщал ТАСС, команду покинул французский форвард Стефан Да Коста, также клуб не стал продлевать соглашения с вратарем Владимиром Сохатским, защитникам Кириллом Ляминым, Станиславом Егоршевым, Георгием Мишариным, Кириллом Кольцовым, нападающими Франсисом Паре, Ильей Крикуновым, Евгением Грачевым, Денисом Казионовым и Евгением Чесалиным.

«Автомобилист» в прошедшем сезоне впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, где проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии со счетом 1−4. По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции.

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