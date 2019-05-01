Хоккеисты Постма, Козун и О’Делл подпишут контракты с «Металлургом»

29-летний Козун завершившийся сезон провел в ярославском «Локомотиве», 28-летний О’Делл выступал за «Сочи», а 30-летний Постма — за казанский «Ак Барс».

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«Идет процесс оформления документов. Мы договорились с Эриком О’Деллом, Полом Постмой и Брэндоном Козуном. У нас на сегодняшний день четыре легионера, по всей видимости, с этим составом мы и пойдем в сезон, оставим в запасе одно место для иностранца. Письменная договоренность будет оформлена сегодня-завтра», — сообщил Величкин.

30 апреля истекли контракты у Михала Булиржа, Мэтта Эллисона, Ника Шора и Ииро Пакаринена. По словам Величкина, все они покинули команду. «Из иностранцев у нас был контракт с Деннисом Расмуссеном, он и останется», — сказал вице-президент «Металлурга».