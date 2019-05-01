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12:28 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты Постма, Козун и О’Делл подпишут контракты с «Металлургом»

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающие Брэндон Козун и Эрик О’Делл, а также защитник Пол Постма пополнят состав команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург». Об этом ТАСС в среду по телефону сообщил вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

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29-летний Козун завершившийся сезон провел в ярославском «Локомотиве», 28-летний О’Делл выступал за «Сочи», а 30-летний Постма — за казанский «Ак Барс».

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«Идет процесс оформления документов. Мы договорились с Эриком О’Деллом, Полом Постмой и Брэндоном Козуном. У нас на сегодняшний день четыре легионера, по всей видимости, с этим составом мы и пойдем в сезон, оставим в запасе одно место для иностранца. Письменная договоренность будет оформлена сегодня-завтра», — сообщил Величкин.

30 апреля истекли контракты у Михала Булиржа, Мэтта Эллисона, Ника Шора и Ииро Пакаринена. По словам Величкина, все они покинули команду. «Из иностранцев у нас был контракт с Деннисом Расмуссеном, он и останется», — сказал вице-президент «Металлурга».

«Металлург» в регулярном чемпионате сезона-2018/19 занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Магнитогорска проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии со счетом 2−4.

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