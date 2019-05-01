«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Лямкиным на два года
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» объявил о продлении контракта с защитником Никитой Лямкиным на два года, сообщается в микроблоге клуба КХЛ в Twitter.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» объявил о продлении контракта с защитником Никитой Лямкиным на два года, сообщается в микроблоге клуба КХЛ в Twitter.
23-летний Лямкин в сезоне-2018/19 провел 36 матчей, в которых набрал 6 очков (2 шайбы + 4 передачи).
«Ак Барс» в минувшем сезоне КХЛ проиграл омскому «Авангарду» в первом раунде