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12:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Лямкиным на два года

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» объявил о продлении контракта с защитником Никитой Лямкиным на два года, сообщается в микроблоге клуба КХЛ в Twitter.

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23-летний Лямкин в сезоне-2018/19 провел 36 матчей, в которых набрал 6 очков (2 шайбы + 4 передачи).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ак Барс» в минувшем сезоне КХЛ проиграл омскому «Авангарду» в первом раунде плей-офф со счетом 0−4 и затем расстался с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. В прошлом году казанцы выиграли Кубок Гагарина.

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