«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Лямкиным на два года

23-летний Лямкин в сезоне-2018/19 провел 36 матчей, в которых набрал 6 очков (2 шайбы + 4 передачи).

«Ак Барс» в минувшем сезоне КХЛ проиграл омскому «Авангарду» в первом раунде плей-офф со счетом 0−4 и затем расстался с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. В прошлом году казанцы выиграли Кубок Гагарина.