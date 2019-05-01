Клуб КХЛ «Авангард» сделал квалификационные предложения Налимову, Михееву и Беку

«Авангард» предлагает 25-летнему Налимову и 24-летнему Михееву двухлетние контракты, 27-летнему Беку — однолетний.
Налимов в прошедшем сезоне провел за омский клуб 16 матчей (два из которых в плей-офф), в которых отразил 350 из 378 бросков. На счету Михеева, который в настоящий момент находится в расположении сборной России и готовится к чемпионату мира, 75 матчей (13 из них в плей-офф), в которых забросил 27 шайб и отдал 29 результативных передач.
Бек провел 43 матча (16 из них в плей-офф). На счету канадца 14 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.
В прошедшем сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии московскому ЦСКА со счетом 0−4.