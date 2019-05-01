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12:43 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Авангард» сделал квалификационные предложения Налимову, Михееву и Беку

ТАСС, 1 мая. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» сделал квалификационные предложения вратарю Ивану Налимову и нападающим Илье Михееву и Тэйлору Бэку. Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

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«Авангард» предлагает 25-летнему Налимову и 24-летнему Михееву двухлетние контракты, 27-летнему Беку — однолетний.

Во время загрузки произошла ошибка.

Налимов в прошедшем сезоне провел за омский клуб 16 матчей (два из которых в плей-офф), в которых отразил 350 из 378 бросков. На счету Михеева, который в настоящий момент находится в расположении сборной России и готовится к чемпионату мира, 75 матчей (13 из них в плей-офф), в которых забросил 27 шайб и отдал 29 результативных передач.

Бек провел 43 матча (16 из них в плей-офф). На счету канадца 14 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

В прошедшем сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии московскому ЦСКА со счетом 0−4.

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