Клуб КХЛ «Авангард» сделал квалификационные предложения Налимову, Михееву и Беку

Налимов в прошедшем сезоне провел за омский клуб 16 матчей (два из которых в плей-офф), в которых отразил 350 из 378 бросков. На счету Михеева, который в настоящий момент находится в расположении сборной России и готовится к чемпионату мира, 75 матчей (13 из них в плей-офф), в которых забросил 27 шайб и отдал 29 результативных передач.