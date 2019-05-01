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12:32 (мск), источник: ТАСС

Квартальнов стал главным тренером хоккейного клуба «Ак Барс»

ТАСС, 1 мая. Дмитрий Квартальнов назначен новым главным тренером казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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На этом посту Квартальнов сменил Зинэтулу Билялетдинова, который 11 апреля объявил о своей отставке.

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Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один год. Помощниками Квартальнова станут Павел Зубов и Игорь Горбенко. Тренерами вратарей будут Ари Мойсанен и Сергей Абрамов, а тренером по физической подготовки стал Нормундс Силиньш.

«Я очень рад вернуться в Казань уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба вместе с болельщиками доверили мне возглавить такую великую команду. В небольшой истории КХЛ у “Ак Барса” уже три Кубка Гагарина, это выдающийся результат, — сказал Квартальнов. — Ответственность будет колоссальная, но мы с тренерским штабом готовы к любым вызовам, понимаем, какие сложные задачи нам предстоит решить, цели клуба всем понятны. Для начала нам предстоит работа на трансферном рынке — хотелось бы точечно усилиться по всем линиям».

«Дмитрий Вячеславович ответственно относится к молодым игрокам, активно использует их в игре, дает им возможность развиваться и расти вместе с командой. Это тренер, который культивирует хоккей атакующего стиля, что тоже понравится всем нашим болельщикам. Конечно же, “Ак Барс” настроен только на самые высокие места, мы считаем, что Дмитрий Вячеславович — тот человек, который способен привести наш клуб к следующим победам и вершинам», — сказал президент клуба Наиль Маганов.

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Квартальнов в качестве игрока выступал за «Ак Барс» с 2000 по 2004 год. В качестве тренера он возглавлял череповецкую «Северсталь» (2009−2012), новосибирскую «Сибирь» (2012−2014), московский ЦСКА (2014−2017) и ярославский «Локомотив» (2017−2019). В сезоне-2014/15 он привел ЦСКА к победе в чемпионате России, выиграв регулярный чемпионат КХЛ.

В прошедшем сезоне «Ак Барс» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф казанский клуб уступил в первом раунде омскому «Авангарду» в серии со со счетом 0−4.

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